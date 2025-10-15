Pubblicità: BBBell lancia la nuova campagna “Più veloci più vicini”

Lo spot è pianificato su web, social, radio, TV, Spotify, affissioni dinamiche e statiche. La creatività è firmata da Barabino & Partners

È on air la nuova campagna pubblicitaria di BBBell, l’operatore TLC torinese e partner tecnologico che connette persone e imprese al loro mondo in rete.

L’azienda torna in comunicazione con un messaggio chiaro e distintivo: “Più veloci più vicini, Internet veloce, l’assistenza anche”; un claim che sintetizza l’identità e la mission di BBBell: offrire connessioni performanti e al tempo stesso un’assistenza attenta, concreta e radicata sul territorio.

Cuore della campagna è la nuova proposta dedicata ai clienti privati: connettività Internet a partire da 24,90 euro al mese per sempre, disponibile sui profili Fibra e Wireless. Un’offerta trasparente e competitiva che coniuga velocità, stabilità e convenienza, rispondendo alle esigenze quotidiane di famiglie e professionisti.

Il visual ritrae un ragazzo al computer, concentrato nel proprio lavoro quotidiano, affiancato da un cucciolo di ghepardo - ormai mascotte del brand - che lo assiste. Simbolo universale di velocità, il ghepardo viene reinterpretato in chiave empatica: non solo icona di performance, ma presenza rassicurante e vicina, pronta a supportare il cliente in ogni momento.

La campagna, firmata da Barabino & Partners – partner di comunicazione integrata di BBBell da oltre dieci anni – resterà on air fino a fine aprile, con una pianificazione multicanale che unisce digitale e mezzi tradizionali: affissioni dinamiche e statiche, Programmatic, spot su radio locali e nazionali, web radio, attività su emittenti Tv e sulla piattaforma musicale Spotify, banner online su testate locali e nazionali sempre geolocalizzati su Piemonte e Liguria e social media (Facebook, Instagram, LinkedIn e Tik Tok).

Attraverso “Più veloci più vicini”, BBBell rafforza il proprio posizionamento come operatore di riferimento per chi cerca una connessione affidabile, performante e supportata da un’assistenza reale, fatta di persone sul territorio.