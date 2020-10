Digital Angels, società specializzata nei servizi di digital marketing, Seo e data analytics, è stata scelta da Orsolini per celebrare i 140 anni di attività. Dal 1880 Orsolini è specializzato nella vendita di edilizia, termoidraulica, ferramenta, pavimenti e rivestimenti. Si rivolge ai professionisti, alle imprese, al settore delle opere pubbliche e agli architetti; conta più di 25 punti vendita tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Toscana.

In occasione dei 140 anni, l'azienda ha messo a disposizione dei clienti una selezione di 140 prodotti del catalogo in offerta, oltre a delle promozioni aggiuntive rivolte sia ai privati, sia ai professionisti del settore edile. L’importante traguardo si inserisce in un momento di pieno fervore del settore, grazie al nuovo bonus ecoincentivi del 110%. Il nuovo progetto durerà un mese e sarà declinato in ottica omnichannel con affissioni, spot radio ed un piano media tramite Search, Display, Social e Programmatic, e prevede la partecipazione di Maurizio Battista, noto attore e comico italiano, in veste di testimonial della campagna.

La strategia marketing messa in atto da Digital Angels guarda a incrementare l’awareness dello storico brand romano, amplificando la visibilità dell’anniversario e del testimonial presso un'audience profilata sia lato consumer, sia lato professional. Tramite due mini siti creati ad hoc, rivolti ai due target, sarà possibile prenotare il proprio appuntamento o il ritiro del regalo, presso uno dei punti vendita.

Marco Zappi, Marketing & Comunicazione di Orsolini, spiega come l'azienda stia cambiando le sue strategie grazie alla collaborazione con l'agenzia: “Siamo felici di celebrare i nostri 140 anni di attività in un momento di pieno fervore del settore. Questa nuova collaborazione permetterà di concentrare le risorse in un’ottica omnichannel, per dare ancora più rilevanza e visibilità alla nostra ricorrenza. Grazie a partner come Digital Angels stiamo innovando le nostre tattiche di marketing sfruttando i mezzi più innovativi e digital, dal 1880 Orsolini è in costante evoluzione".

"Siamo felici che Orsolini ci abbia scelto per promuovere le tante offerte riservate a privati e professionisti in occasione dell'anniversario. Abbiamo sviluppato un approccio multicanale con creatività video e banner impattanti per raccogliere lead qualificati e portare traffico negli showroom e nei punti vendita", commenta Aurore Claverie, Account Manager in Digital Angels.