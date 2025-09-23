Miele torna on air con il nuovo capitolo della campagna “Miele una volta, Miele per sempre” dedicata al Cleaning

Firmata dall’agenzia Wieden+Kennedy Amsterdam, la comunicazione coinvolgerà a partire dal 12 ottobre tv lineare, piattaforme video on demand, radio, canali digital e social e OOH. Pianifica Starcom

A un anno dal debutto della campagna “Miele una volta, Miele per sempre”, Miele lancia un nuovo capitolo della comunicazione, questa volta focalizzata sul mondo Cleaning.

L’iniziativa, che prenderà il via in Italia il 12 ottobre, rappresenta un’opportunità per il brand di valorizzare la propria eredità culturale, illustrando processi di sviluppo e progettazione e mettendo in luce le esperienze dei clienti.

Il concept della campagna pubblicitaria, sviluppato dall’ufficio di Amsterdam dell’agenzia creativa globale Wieden+Kennedy, si mantiene coerente con il capitolo precedente dedicato alla Cucina (leggi qui). L’idea centrale è semplice: dopo aver provato la qualità e l’affidabilità di un prodotto Miele, non esiste alternativa comparabile. Immagini suggestive accompagnate da una cover di Simply the Best danno vita a una narrazione pensata per sottolineare il ruolo degli elettrodomestici Miele nella quotidianità.

“Miele è conosciuta per la produzione di apparecchiature con standard di qualità elevatissimi. Con questa campagna abbiamo voluto raccontare una storia che riflettesse l’esperienza dal punto di vista del consumatore. I prodotti Miele non sono semplici strumenti, ma compagni affidabili con cui instaurare un rapporto duraturo”, affermano Ramona Todoca ed Edouard Olhagaray, Direttori Creativi presso Wieden+Kennedy Amsterdam.

Il focus della nuova campagna riguarda le linee dedicate alla cura dei capi e all’aspirazione, con particolare attenzione alle novità presentate in occasione di IFA 2024: le lavatrici e asciugatrici Nova Edition. I modelli W2 Nova Edition si distinguono per il frontale in vetro scuro BlackEffect e la tecnologia ComfortOpen, che consente l’apertura dello sportello con un semplice tocco. Il cestello InfinityCare, primo al mondo senza tradizionali centine di trascinamento, è progettato per ridurre le sollecitazioni sui tessuti. Il programma SmartMatic ottimizza consumi di acqua, energia e detersivo, mentre la tecnologia a sei celle esagonali garantisce un trattamento delicato e uniforme.

L’asciugatrice T2 Nova Edition propone, invece, il programma QuickPowerDry, che permette di asciugare fino a 4 kg di bucato in soli 49 minuti. Il nuovo programma WoolDry mantiene i capi morbidi e preserva la qualità dei tessuti, proseguendo la tradizione Miele di innovazione nel trattamento dei capi.

“Siamo lieti di poter lanciare una campagna basata su ciò che abbiamo sentito dai nostri clienti: dopo aver provato un prodotto Miele, non desiderano nient’altro”, commenta Thorsten Brandt, Senior Vice President Brand e Customer Experience del gruppo Miele. “L’esperienza con Miele ridefinisce le aspettative e il rapporto delle persone con i propri elettrodomestici, contribuendo a rendere la vita domestica più ricca e significativa”.

In Italia, la campagna sarà supportata da una strategia di comunicazione integrata che coinvolge tutti i principali canali: digital, stampa, social e OOH. La pianificazione multicanale, a cura di Starcom (Gruppo Publicis), prevede inoltre una forte presenza sulle principali emittenti tv - Rai, Mediaset, Sky, Warner Bros. Discovery - e sulle principali piattaforme on demand, tra cui Mediaset Infinity, RaiPlay, Sky On Demand, Amazon Prime Video e Disney+.

In un’ottica di comunicazione ancora più mirata, quest’anno il piano della campagna include anche la radio, con una copertura nazionale su emittenti come Radio Deejay, Radio 105, e i canali radio Rai, e locale, con un focus specifico su alcune delle città che ospitano i Miele Experience Center: Torino, Napoli, Bologna e Padova.

L’approccio multicanale riflette la volontà di Miele di raggiungere un pubblico ampio e diversificato, consolidando il posizionamento del brand e il legame con i consumatori attraverso una comunicazione mirata e coerente.