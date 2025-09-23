Mentadent Professional lancia il nuovo dentifricio Gengive Forti su tv e digital

Il mondo del restauro e dell'igiene orale quotidiana non sono così distanti come si potrebbe pensare: nasce da questa considerazione la nuova campagna di Mentadent Professional, linea expert dello storico brand oral care Unilever, dedicata alla nuova gamma di dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti.
Firmata dall’agenzia creativa The Cyranos, in sinergia con la casa di produzione milanese Mercurio Cinematografica, la campagna multicanale è on air dal 28 settembre e si sviluppa con uno spot per la TV. Il video, da 30” e 20”, è declinato anche in una versione digital da 20” destinata alle principali piattaforme on demand e video. Il tutto completato dalla search e video in formati brevi (bumpers) e post social per un approccio upper e lower funnel, grazie alla sinergia tra la pianificazione TV e l’attività digital coordinate da Mindshare. Edelman Italia ha supportato l’implementazione delle attività di media relations e content creation.
Protagonista dello spot Tv è una restauratrice italiana professionista, Francesca, che lavora a Milano.
“Con questa campagna volevamo costruire un ponte chiaro tra la scienza e la vita quotidiana, usando il linguaggio universale dell’arte. Il restauro è un esempio potente: con competenze tecniche e sensibilità, permette di preservare un patrimonio prezioso nel tempo. Allo stesso modo, con Mentadent Professional Gengive Forti mettiamo la scienza a disposizione delle persone per prendersi cura delle gengive in modo semplice ed efficace. La nuova linea ha come obiettivo quello di avvicinare ancor di più studio dentistico e cura quotidiana della propria bocca. Per questo, anche la nostra comunicazione è expert ma comprensibile per tutti: solo così la prevenzione diventa concreta e il messaggio arriva davvero, a tutte e tutti” spiega Cristiano Gallotta, Marketing Oral Care Italia & Brand
Development Lead Europe Unilever.
Per il lancio di Mentadent Professional Gengive Forti è stata anche coinvolta una squadra di igieniste dentali particolarmente attive sui social che, grazie alla propria expertise e con un linguaggio sempre comprensibile e fresco, condivideranno contenuti educativi con consigli concreti per la cura gengivale, illustrando al contempo i benefici funzionali di prodotto.
La nuova campagna Mentadent Professional.
Sono diverse le realtà e i professionisti che hanno lavorato alla campagna Mentadent Professional. Di seguito l'elenco.
