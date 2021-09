Raccontare ai consumatori e non solo il crescente impegno dell’azienda nel realizzare prodotti di qualità, grazie a ingredienti ottenuti da progetti di filiera corta e controllata, nel pieno rispetto della natura e delle persone. Con questo messaggio, Loacker dà il via a “Più che buono”, il progetto di Brand Relaunch dell'azienda altoatesina, che passa da una nuova ricetta ma anche da una nuova campagna pubblicitaria, on air da domenica 12 settembre.

La campagna “Più che buono” presenta i prodotti Loacker (Classici, Quadratini, Tortina e Pasticceria) nella loro ricetta rinnovata, ma racconta anche delle attività “buone” che l’azienda sostiene a livello locale ed internazionale. Ad esempio, il progetto “Noccioleti Italiani” per lo sviluppo agricolo in Toscana e “Dolomites Milk” la realtà realizzata in partnership con Brimi per la produzione di latte in polvere in Tirolo. E ancora il “Cocoa Farming Program” un programma di coltivazione etica del cioccolato creato in Costa d’Avorio ed Ecuador e “Vaniglia sostenibile”, il progetto che Loacker ha supportato in Madagascar per tutelare le piantagioni di vaniglia e il lavoro dei piccoli agricoltori, principalmente donne, grazie ad una retribuzione equa e all’assenza di intermediari.

Leggi anche: STARCOM ITALIA VINCE LA GARA MEDIA DI LOACKER

“Quello della qualità delle materie prime e della responsabilità nei confronti delle persone sono sforzi che da anni vedono Loacker in prima linea” dichiara Lara Consoli, Senior Communication Manager di Loacker. “Più che buono è uno strumento per continuare a raccontare un brand impegnato a 360° nel garantire ai nostri fan l’inconfondibile gusto Loacker, in tutte le sue molteplici forme, ma anche una dedizione forte e reale alle tematiche ambientali e sociali.”

“Siamo sicuri che questo nuovo progetto di comunicazione possa aiutarci a far capire meglio cosa c’è dietro la bontà di Loacker, soprattutto ai consumatori italiani, che ci conoscono da sempre, ma che forse non sanno ancora quanto sia evoluta e veramente sostenibile la nostra filiera produttiva” spiega Roberto De Lucca, Head of Marketing Loacker and Trade marketing Italy.

La strategia e la creatività sono di Dilemma, il cui Amministratore Delegato, Davide Della Pedrina, commenta così: “Il posizionamento di Loacker è evidente. 'Più che buono' è un ulteriore tassello in un processo che mira a rendere la marca riconoscibile in tutto il mondo per i suoi prodotti, per i suoi progetti e soprattutto per i suoi valori.”

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT E LE CAMPAGNE DEL 2021

La campagna, lanciata questa settimana in Italia e pianificata in molti altri Paesi, è una piattaforma di contenuti con uno sviluppo orizzontale: dallo spot multi-soggetto ad una strategia social dedicata, dalla comunicazione sul packaging con l’utilizzo di QR Code, che rimandano a video di approfondimento a diverse attività di engagement in-store e online.

“Più che buono” sarà on air e online per tutto l’autunno con le sue video-pillole da 30’’ e 15’’ dedicate alle materie prime strategiche per il brand (latte – vaniglia, cacao-nocciole), sulle principali emittenti Publitalia, Rai, Discovery e Sky Italia. Alla pianificazione TV, si aggiunge anche quella radiofonica oltre che quella digital.

La pianificazione media è a cura di Starcom, la realizzazione delle attivazioni a livello globale a cura di Reply, le attività di PR, influencer marketing e la gestione dei canali social per l’Italia è di Connexia e la produzione dello spot è di Diaviva.

Di seguito lo spot e i credits.

Credits della campagna pubblicitaria “Più che buono” di Loacker: