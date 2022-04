Al via il nuovo piano di comunicazione, con quattro flight in TV e programmatic video, oltre a radio in estate e a presenza digital sulle principali piattaforme social e search

Felicia torna in tv con lo spot pubblicitario "Alimentiamo l’ottimismo" con Alessia Marcuzzi, on air sulle principali emittenti televisive nazionali, da domenica 3 aprile fino a fine novembre.

Lo spot Felicia con Alessia Marcuzzi (realizzato nei formati da 30” e 15”) racconta, mediante lo split screen, la grande varietà di pasta Felicia, sia in termini di ingredienti e gusti che di modalità di consumo. Una pasta innovativa, biologica e naturalmente senza glutine, a base di cereali e legumi prodotta in Puglia e pioniera di un nuovo modo di alimentarsi, equilibrato e consapevole.

Il product hero dello spot pubblicitario è la pasta con Avena che in poco tempo è riuscita a conquistare un consumatore moderno ed evoluto tanto da essere riconosciuta come best performer della categoria con un trend di crescita a doppia cifra nel canale della GDO italiana. Ultimo lancio di Felicia sono gli Spaghetti alla Spirulina, fonte di fibre, ferro e potassio, frutto di un processo di economia circolare di Andriani S.p.A. Società Benefit, che consente di risparmiare risorse naturali e preziose come l’acqua. Un modo concreto per prendersi cura del benessere delle persone e dell’ambiente.

La campagna Alimentiamo l’Ottimismo si inserisce in una roadmap di sviluppo del brand pianificata per rafforzare ulteriormente la brand awareness e consolidare il posizionamento strategico di Felicia sempre più protagonista dello scaffale pasta healthy.

Al via il nuovo piano di comunicazione che prevede quattro principali flight in TV e Programmatic Video, oltre alla radio nel periodo estivo e ad una presenza digital sulle principali piattaforme social e search a garantire la continuità durante e al di fuori dei principali momenti di pressione media.

La pianificazione porta la firma di Wavemaker, nuovo partner media dell’azienda, mentre 6.14 Creative Licensing, partner consolidato di Felicia e di Andriani S.p.A Società Benefit, ha firmato la creatività dello spot.

“Con la campagna TV alimentiamo l’ottimismo vogliamo portare sulle tavole degli italiani tutto il gusto di Felicia e della sua linea di pasta innovativa a base di cereali e legumi - commenta Domenico Mazzilli, Direttore Generale di Andriani -. Ma il nostro obiettivo è di accompagnare il consumatore durante tutta la giornata, dalla colazione, al break fino alla cena, entrando in nuove categorie merceologiche, in Italia e all’estero alla conquista di target più giovani, i millennial e gli esploratori di sapori”.

Protagonista della narrazione è Alessia Marcuzzi, portavoce dei valori del brand, diretta da Gabriele Mainetti per la casa di produzione Blackball.

Secondo quanto risulta a Engage, il brand Felicia investirebbe in comunicazione un budget annuale stimabile in circa 2 milioni di euro.