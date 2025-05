Spot tv, annunci stampa e social media per dare voce alla bolletta “chiara, semplice e trasparente”

Agsm Aim, gruppo veneto attivo nel settore dell’energia, va on air con una nuova campagna pubblicitaria per MIA, l’offerta che dà voce a una bolletta “chiara, semplice e trasparente”.

A firmare la campagna è l’agenzia Timmagine. L’obiettivo alla base del concept comunicativo è quello di restituire centralità al cliente, partendo da uno degli strumenti quotidiani spesso più complessi da interpretare: la bolletta. Per questo, è proprio lei (la bolletta) a prendere la parola nello spot con un tono pacato, diretto e rassicurante. Discreta ma autorevole, si spiega senza giri di parole e si distingue all’interno di un mercato dell’energia affollato e caratterizzato da una moltitudine di offerte poco chiare, tra cui è difficile orientarsi.

La campagna multicanale si sviluppa attraverso annunci stampa, spot su TV locali e social. «Con MIA intendiamo dare vita a una campagna di forte impatto e comprensione immediata – afferma Leonardo Pelo, direttore creativo di Timmagine – L’idea che fosse la bolletta stessa a parlare ci ha permesso di personificare il messaggio, rendendolo empatico e credibile. Lo spot, oltre a informare, è anche piacevole da visionare: semplice nella forma, ma ricco di significato».

Eventi: A ENGAGE CONFERENCE SI PARLA DI RETAIL MEDIA. SCOPRI IL PROGRAMMA E ISCRIVITI

Timmagine firma non solo la campagna, ma anche il naming MIA, scelto per evocare vicinanza, chiarezza e senso di appartenenza.

Non è la prima collaborazione tra Agsm Aim e Timmagine. L'agenzia, scelta all'inizio di quest'anno dal gruppo veneto come partner strategico e creativo, ha già firmato il progetto Scudo Casa, andato in onda con spot dedicato tra febbraio e marzo. La media strategy è gestita direttamente dall’azienda.