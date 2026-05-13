Dolfin torna in TV con un nuovo spot per SensoFreddo, girato nella villa del Gattopardo

La campagna firmata da Adimmagine e prodotta da Diaviva è on air dal 7 giugno per cinque settimane su Rai, Mediaset, La7 e Sky, con pianificazione anche digital

Dolfin è tornata in televisione con una nuova campagna dedicata a SensoFreddo, la granita pronta da gelare. Lo spot, ideato da Adimmagine e prodotto da Diaviva con la regia di Pierpaolo Moro, è on air dal 7 giugno per cinque settimane su un mix di emittenti nazionali e tematiche: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24, Rai Premium, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La5, La7, Discovery Channel e Sky. La pianificazione si concentra su un target tra i 35 e i 54 anni, circa 8,7 milioni di persone, con una copertura stimata tra l'80% e l'86% e una presenza in prime time pari al 50%.

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La campagna si inserisce nel percorso di rebranding avviato con il restyling del packaging dell'intera gamma di granite e sorbetti nell'estate 2025. Il claim è "Sensofreddo – il gusto che rinfresca".

La location scelta per lo spot è la villa del Gattopardo di Luchino Visconti. Il racconto è costruito sul contrasto tra il caldo estivo e l'effetto rinfrescante della granita, con due tormentoni che accompagnano la narrazione: il "caldo, eh?" di un nobile siciliano che accoglie i protagonisti e il "freddo, eh?" che chiude la sequenza con un "effetto freeze" visivo, i protagonisti congelati con capelli e sopracciglia ricoperti di brina. La produzione si è svolta tra i set di Selinunte e Palermo.

Sul piano tecnico, la regia è di Pier Paolo Moro, la direzione della fotografia di Giuseppe Bonasia, il montaggio di Davide Vitola. La colonna sonora è firmata da Hybrid Studio Filippo Beretta, il sound design da Top Digital. La sessione AI è stata realizzata da AIO POST Warsaw.

Luca Serafino, direttore marketing di Dolfin, ha definito lo spot "un omaggio alle nostre radici e alla nostra identità", sottolineando la capacità di SensoFreddo di "innovare partendo dalla tradizione". Paola Politi, Art Director di Adimmagine, ha parlato di uno spot "capace di trasformare il calore del deserto nella freschezza autentica della Sicilia, raccontando con immagini contemporanee un'icona della tradizione che continua a evolversi".