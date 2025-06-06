Di Marco celebra le sue radici romane con una nuova campagna

Di Marco, che ha reso noto di aver raggiunto la leadership a valore nel retail con una quota di mercato del 10,2%, celebra questo traguardo e la sua storia con una nuova campagna istituzionale dedicata alla pinsa e al suo legame con la capitale. Attraverso un linguaggio visivo evocativo, la comunicazione richiama icone di Roma – dal Cupolone ai sette colli, dai vicoli pittoreschi ai Fori, senza dimenticare le mitiche piazze e i caratteristici vicoli – e le intreccia alla narrazione del prodotto.



Il claim della campagna, “A rendere unica la nostra pinsa è Roma”, sottolinea la relazione indissolubile tra la città e l’invenzione di Corrado Di Marco. "Una dichiarazione di autenticità e appartenenza che rafforza ulteriormente l’identità del brand, orgoglioso di rappresentare Roma e la sua tradizione culinaria in Italia e all’estero. Un omaggio alla città che ha ispirato l’invenzione, alla sua storia millenaria e alla capacità tutta italiana di trasformare la tradizione in innovazione, portando nel mondo un prodotto autenticamente romano", si legge nel comunicato dell'azienda.

Il centro media di Di Marco è Hearts & Science da inizio del 2025 (ne abbiamo parlato qui).

