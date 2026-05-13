Dazn lancia lo spot e l'inno per i Mondiali di calcio

La piattaforma trasmetterà tutti i match della Fifa World Cup 2026. Una rivisitazione di "Partenope”, il nuovo brano dei dj Merk & Kremont e di Serena Brancale e The Kolors, sarà la colonna sonora dell'evento

Dazn, official broadcaster in Italia della Fifa World Cup 2026, lancia lo spot dedicato all'evento, un vero e proprio inno al calcio mondiale realizzato con l'obiettivo di celebrare la grandezza di questo sport.

Ad una settimana dall’inizio della Coppa del Mondo, lo spot firmato dall’agenzia australiana Balboa accompagna il pubblico in un viaggio calcistico sulle note di un inno realizzato ad hoc con la collaborazione con Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. "Partenope”, il brano che porta la firma dei dj e producer multiplatino Merk & Kremont insieme a Serena Brancale e The Kolors, in uscita dal 5 giugno, è stato infatti rivisitato in una versione custom creata ad hoc per Dazn e dedicata ai Mondiali, una reinterpretazione che diventa la colonna sonora dell’intero racconto editoriale del torneo, scandendone il ritmo e amplificandone l’intensità.

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Il commercial è un racconto che attraversa generazioni, intrecciando momenti iconici e immagini indelebili nella memoria collettiva dalle leggende intramontabili come Maradona, Pelé e Beckenbauer nell'atto di sollevare la Coppa del Mondo, fino all'energia travolgente dei tifosi e alle emozioni più autentiche vissute dentro e fuori dal campo da giocatori e allenatori.

Una narrazione che fonde passato e presente, dando voce ai protagonisti del calcio globale che quest'estate si incontreranno e sfideranno nel Mondiale: Luka Modrić, Kenan Yildiz, Scott McTominay, Lautaro Martínez, Donyell Malen e Rafael Leão, accanto a tre simboli del calcio italiano, i c.t. Carlo Ancelotti alla guida del Brasile, Fabio Cannavaro dell’Uzbekistan e Vincenzo Montella della Turchia. A illuminare la scena anche alcune delle stelle più brillanti del calcio contemporaneo come Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Jr. e Gavi, fino a due icone assolute come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

A fare da filo conduttore è Dazn insieme a due volti storici della piattaforma, Diletta Leotta e Massimo Ambrosini. Come noto, Dazn trasmetterà tutte le 104 partite dei Mondiali e proporrà, a latere, una programmazione dal mattino presto fino a tarda notte (leggi qui il nostro articolo).

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Lo spot, on air nelle versioni da 15" e in formato long form da 30", si inserisce in una strategia media integrata che parte dalla TV, leva chiave per costruire reach e awareness, per arrivare ad un ecosistema digitale sui principali social media (Meta, TikTok e Snapchat), progettato per stimolare engagement e conversazione in tempo reale. Il presidio di YouTube e delle piattaforme CTV completa il media mix, garantendo una fruizione premium e capacità di targeting avanzate. La pianificazione della campagna è stata curata congiuntamente da dentsu, Dazn Italia e dal team central di Dazn.