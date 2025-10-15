Cose Agency firma la campagna TV di UNIAMO: la campagna sulle malattie rare debutta tra Mediaset e Sky

Cose Agency va on air nel mese di febbraio con una nuova campagna televisiva istituzionale. L’agenzia è stata scelta da Uniamo – Rare Diseases Italy per ideare e produrre lo spot TV della campagna 2026, in onda sulle principali reti Mediaset e Sky per tutto il mese di febbraio.

La campagna rientra nel percorso di sensibilizzazione promosso da Uniamo in occasione della Giornata delle Malattie Rare e punta a portare maggiore attenzione su una realtà ancora poco conosciuta, nonostante coinvolga milioni di persone. Attraverso lo spot TV, l’iniziativa mira a stimolare informazione e consapevolezza, favorendo un confronto più ampio tra cittadini, istituzioni e operatori, e dando visibilità alle difficoltà quotidiane vissute dalle persone con malattia rara e dalle loro famiglie. L’obiettivo è accendere i riflettori su un punto chiave: garantire un accesso equo, tempestivo e omogeneo alle terapie e ai trattamenti, farmacologici e non, contribuendo a rendere più riconoscibile e condivisa una realtà che spesso resta ai margini del racconto pubblico.

La presentazione ufficiale dello spot si è svolta giovedì 29 gennaio presso il Ministero della Salute, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, sottolineando il valore culturale e sociale dell’iniziativa.

Cose Agency ha curato il progetto in tutte le sue fasi, dall’ideazione creativa alla produzione dello spot, occupandosi di concept, scrittura, regia e post-produzione, oltre agli adattamenti per i diversi formati di messa in onda. Un lavoro pensato per rendere accessibile un tema complesso, evitando linguaggi specialistici e puntando su una narrazione capace di generare attenzione e consapevolezza, con un racconto vicino alle persone.

“Il club dei rari anonimi” nasce come cornice narrativa pop e immediata: un “luogo” simbolico in cui la rarità smette di essere invisibile e diventa racconto condiviso. Il concept gioca con un immaginario riconoscibile e lo ribalta, usando ironia e sarcasmo non per sdrammatizzare, ma per rendere il messaggio più accessibile, umano e memorabile, soprattutto per un pubblico giovane.

Sotto il tono leggero, il racconto dello spot va dritto al punto: le difficoltà quotidiane di chi vive una malattia rara e delle loro famiglie, e un messaggio chiave espresso con chiarezza — garantire un accesso equo, tempestivo e omogeneo alle terapie e ai trattamenti.

La campagna segna per Cose Agency un nuovo passaggio on air su TV generalista e pay, rafforzando il ruolo dell’agenzia nella comunicazione istituzionale e sociale, con un approccio che unisce creatività e produzione.