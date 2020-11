Burberry lancia la sua nuova campagna pubblicitaria ideata con Megaforce

Burberry svela la sua ultima campagna pubblicitaria, che continua a celebrare la creatività, la comunità e i giovani, sulla scia delle comunicazioni precedenti.

Al centro dell'iniziativa, il mondo della moda, della danza e dello sport, uniti dalla giovinezza e dala creatività. L’insieme di personaggi coinvolti vuole rispecchiare la società nel suo complesso, così come le comunità incoraggiate dalle iniziative giovanili che Burberry sta sostenendo in collaborazione con il calciatore Marcus Rashford MBE, consentendo alle persone di realizzare i loro sogni.

Il video della campagna, creato in collaborazione con Megaforce, libera questa idea, con l'intenzione di trasportare lo spettatore dal quotidiano allo straordinario, permettendogli di esplorare una nuova fantasia.

Diretto da Katelin Arizmendi e coreografato da La Horde, una gruppo di quattro giovani danzatori, esplora un paesaggio britannico moderno e rivisitato, in un viaggio coreografato dalla città al mare.

Accanto al film, i contenuti dietro le quinte celebrano la comunità di giovani ballerini - Kevin Bago, Robinson Cassarino, Chantel Foo e Zhané Samuels - mettendo in mostra i loro personaggi, le loro personalità, le loro speranze e i loro sogni. Le immagini, fotografate da Rafael Pavarotti con lo styling di Ibrahim Kamara, riflettono la fusione di mondi diversi: invece di terra e mare, sono la combinazione creativa di sport, alta moda e danza. Le immagini dinamiche presentano un gruppo di modelli e ballerini accanto a Marcus Rashford MBE, al suo debutto in una campagna di moda.

Nell'ambito di questa campagna, Burberry ha unito le forze con associazioni di beneficenza a sostegno dei giovani di tutto il mondo, fornendo protezione, incoraggiamento e consentendo loro di plasmare il nostro domani.

I direttori creativi di Megaforce raccontano come è nata l'idea della campagna: "Abbiamo trovato l'idea di questo film scavando nella storia di Burberry. Il fondatore, Thomas Burberry, ha creato abbigliamento innovativo resistente alle intemperie che è stato utilizzato dagli esploratori polari, che ci ha dato l'idea di una storia che ha visto i suoi personaggi sfidare gli elementi. Quella scena iconica del film "Singin in the Rain” ci è venuta in mente, quindi abbiamo voluto trarne ispirazione e creare una versione che parlasse dei nostri tempi. Quest'anno è stato difficile per tutti noi, quindi abbiamo voluto spingere la metafora e trasformare la pioggia in blocchi di ghiaccio. Abbiamo anche cambiato la narrazione da un singolo personaggio a un gruppo di amici perché affrontare le avversità è una cosa da fare insieme".

Riccardo Tisci, Chief Creative Officer di Burberry, spiega: "Questa campagna mira a guardare avanti, guardare al futuro: ispirata dai giovani, riunisce assieme una comunità di talenti e mondi diversi. Uniti dalla passione, dall'impegno e dall'amore, questa campagna è una celebrazione dei loro sogni, dell'esplorazione e dell'andare sempre oltre. Sono onorato che Burberry possa collaborare con Marcus Rashford e con straordinarie organizzazioni in tutto il mondo per restituire qualcosa alle prossime generazioni, consentendo loro di esplorare i propri sogni. E proprio partendo da quel concetto - di esplorare e andare oltre – ho voluto esprimere nella campagna il vero senso di libertà, lo spirito audace e l'immaginazione che emergono quando ci spingiamo oltre i confini, una cosa che, in Burberry, abbiamo da sempre a cuore. "

Crediti video

Regia: Megaforce

Produzione: Riff Raff Films

DOP: Katelin Arizmendi

Coreografia: (La)Horde

Styling: Ibrahim Kamara

Musica: “Singing In The Rain”, written by Nacio Herb Brown / Arthur Freed. Published by EMI Music Publishing Limite. VocalsperformedbyDreyaMac.Musical accompaniment performed by Lank & Tank for Twenty Below Music

Cast: Kevin Bago, Robinson Cassarino, Chantel Foo, Zhané Samuels

Crediti immagini