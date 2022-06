Arexons e Svitol insieme per il concorso “e-bike per tutti”. La campagna è di Hub09

L'agenzia, scelta dopo una consultazione, si è occupata dell'operazione e della comunicazione, che per i due brand rappresenta il ritorno in ATL dopo diversi anni

A seguito di una consultazione, Hub09 si è aggiudicata l’ideazione e la comunicazione del nuovo concorso che vede per la prima volta insieme i brand Arexons e Svitol.

L’agenzia, già da alcuni anni a fianco di Svitol per la comunicazione social, ha battezzato l’operazione “e-bike per tutti”, per focalizzare subito l’attenzione sul premio messo in palio ogni settimana, e ha creato una brand identity dedicata.

La campagna radio, che segna il ritorno in ATL di queste due marche, è incentrata su un simpatico dialogo tra Arexons e Svitol, dal ritmo veloce e dal tono

amichevole. Per interpretare i due brand è stato scelto Angelo Maggi, grande voce del cinema italiano, doppiatore tra gli altri di Robert Downey Jr. in Iron Man e Hugh Grant in Love Actually.

Lo spot nei formati 30” e 15” è già in onda sulle principali emittenti nazionali, mentre specifici soggetti saranno pianificati su digital radio e servizi streaming anche nei mesi estivi.

Oltre a tutti i materiali Pop e alla campagna social e display, Hub09 ha ideato i formati addressable TV con un focus su Svitol, portando così il lubrificante multifunzione e il concorso anche sul piccolo schermo. La pianificazione è di Wavemaker.

"Arexons e Svitol sono due brand storici – spiega il direttore creativo di Hub09, Diego Braghin – per cui siamo onorati di aver firmato questa campagna che li presenta per la prima volta insieme. Lavorare con un doppiatore come Maggi ha reso ancora più interessante questo progetto e siamo sicuri che gli ascoltatori riconosceranno le voci celebri a cui ci siamo ispirati".

