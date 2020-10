Acea Energia alla conquista di nuove regioni con una nuova campagna pubblicitaria

La sfida del mercato libero continua e Acea Energia torna a comunicare con una nuova campagna pubblicitraia istituzionale che coinvolge altre regioni oltre al Lazio, territorio storicamente legato al brand.

Il brand si propone infatti per la prima volta come player per la fornitura di luce e gas anche in Toscana, Lombardia, Campania e Puglia, con una campagna multisoggetto realizzata da DLV BBDO, da due anni partner di comunicazione dell’azienda.

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2020: TUTTE LE CAMPAGNE E GLI SPOT IN PARTENZA A OTTOBRE

Cinque i visual, dedicati ai cinque capoluoghi di provincia in cui la campagna andrà on air e che vedono come protagonista il “pin”, simbolo del logo di Acea Energia, che si illumina e risplende nelle aree metropolitane, così come la promessa del brand.

“Con Acea Energia le tue certezze non si spengono mai” recita il messaggio istituzionale della campagna, primo step di un percorso di comunicazione che proseguirà a novembre e dicembre con un visual più tattico che rivolgerà direttamente al target l’invito ad entrare nel mondo di Acea Energia.

La campagna è on air dal 12 ottobre su affissione statica, stampa quotidiana e periodica, digital e social.

Credit