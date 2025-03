Weroad è ancora travel partner di “Pechino Express” con spot e product placement

Dal 9 marzo è tornato “Pechino Express” e ad accompagnare le 9 coppie in gara “fino al tetto del mondo” ci sarà ancora, per il quarto anno di fila, WeRoad, in qualità di travel partner ufficiale. Lo show vede quest’anno i 9 concorrenti viaggiare tra Filippine, Thailandia e Nepal, da sempre tra le destinazioni preferite dai WeRoaders, raggiungendo così “il tetto del mondo”, come recita il payoff dell’edizione 2025. Tutto in esclusiva su Sky e in streaming su Now, ogni giovedì alle 21.15.

La partnership vede WeRoad protagonista di 2 puntate: la prima andrà in onda giovedì 13 marzo con ospiti due coordinatori WeRoad che offriranno la possibilità alla coppia vincitrice di mettere per un momento da parte la competizione e provare una di quelle esperienze tipiche dei viaggi WeRoad che aiutano il gruppo a conoscersi meglio. Un trekking? Un’immersione? Rafting? O forse un volo sulla zip line? Niente spoiler, ma l’unica certezza sarà l’avventura.

Non solo product placement: anche quest’anno WeRoad è infatti protagonista di uno spot tv realizzato in house dal team marketing con video UGC girati da WeRoaders durante i propri viaggi. In tutto WeRoad sarà protagonista di 1800 passaggi tv con uno spot posizionato nel superframe pre-puntata, mentre l’altro sarà proposto all’interno della pianificazione tabellare su Sky per tutto l’arco della stagione di “Pechino Express”.

"Abbiamo deciso di rinnovare la partnership con Pechino Express per il quarto anno consecutivo semplicemente perché è una delle collaborazioni più naturali che possa esistere", afferma Giulia Flamà, marketing manager di WeRoad. "Lo spirito di avventura, di condivisione e soprattutto di adattamento e immersione nella cultura locale che troviamo nei concorrenti di Pechino Express sono le stesse caratteristiche dei WeRoaders. Questa attività riveste anche un ruolo fondamentale nella nostra strategia multicanale, che punta a raggiungere il nostro pubblico su più piattaforme, sia digitali che tradizionali, sempre dando priorità al valore del contenuto”.