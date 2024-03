Vorwerk Italia nomina Adrian Fritz Graf a Direttore Marketing e membro del Board

Vorwerk Italia, azienda del Gruppo Vorwerk che vanta una presenza storica in Italia con i brand Folletto e Bimby, annuncia una nuova nomina ai vertici aziendali e del Board. Adrian Fritz Graf è il nuovo Direttore Marketing Vorwerk Italia.

Dopo la laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano, Graf ha iniziato la sua carriera nel settore dei beni di largo consumo lavorando per aziende e brand multinazionali quali Bolton Group Manitoba (cura della casa), Kraft Heinz Company (alimenti per l'infanzia) e Sara Lee (cura del corpo), per poi passare a Nestlé Waters Italy, conglomerata per cui ha lavorato per 8 anni ricoprendo diversi ruoli: Trade Marketing Director Ho.re.ca. e Direttore Marketing di diversi brand Nestlé del comparto bevande, tra cui Acqua S. Pellegrino, Acqua Panna, Belté, Chinò, Levissima, Nestlé Vera, Sanbittèr, Gingerino.

Dopo l’esperienza in Nestlé, Graf ha trascorso cinque anni come Marketing Director di Montblanc, entrando quindi nel mercato del lusso con l’obiettivo di attrarre nuovi segmenti di clienti. Dal 2014 ha poi iniziato un nuovo capitolo della sua carriera passando a Samsung Electronics dapprima come Direttore trade marketing, poi, come Direttore Trade & Marketing del comparto TV, gestendo perciò ogni aspetto del marketing e contribuendo a rinnovare la percezione comunicativa dei nuovi media. Negli ultimi due dei 10 anni trascorsi nella multinazionale coreana, Graf ha ricoperto il ruolo di Head of Marketing Communication and Media per Samsung Italia.

Oggi Graf entra nel Board italiano del gruppo multinazionale della vendita diretta Vorwerk e assume il ruolo di Direttore Marketing Vorwerk Italia, riportando a Jorge Lasheras, Direttore Generale di Vorwerk Italia. Graf è alla guida di una struttura che comprende i settori advisor marketing, product marketing, digital, comunicazione, eventi e trade.