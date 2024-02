Portobello, sottoscritto l’aumento di capitale da 8 milioni di euro

É stato sottoscritto integralmente l’aumento di capitale di quasi 8 milioni di euro deciso a dicembre dal consiglio di amministrazione di Portobello, la società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e che è proprietaria della omonima catena retail e del portale ePrice. “In data odierna si è conclusa l’offerta di massime n. 1.142.850 azioni ordinarie Portobello rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione in data 11 dicembre 2023 a valere sulla delega ex articolo 2443 Codice Civile conferita dall’assemblea degli azionisti in data 23 novembre 2023” si legge una una nota della società.

L’operazione era stata decisa dal consiglio della società “per rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria di Portobello, al fine di supportare il capitale circolante del gruppo e le relative strategie di sviluppo dello stesso”, anche alla luce dell’accordo stragiudiziale raggiunto ad agosto dal gruppo con l’Agenzia delle Entrate. L’intesa aveva messo fine ad una serie di contestazioni a Portaboello in materia di IVA ed imposte dirette in relazione ai periodi di imposta dal 2017 al 2020, a fronte del versamento di 10,5 milioni di euro. Gli ultimi dati finanziari del gruppo, relativi al primo semestre del 2023, indicano tra l’atro, a fronte di ricavi pari a 64,82 milioni di euro, in aumento del 32,8%, una perdita di 11,86 milioni.

Portobello ha investito negli ultimi anni anche nel settore media: nel 2019 è diventato azionista di Rolling Stone, mentre tra il 2020 e il 2022, in quanto socio di Gruppo Sae, ha partecipato all'acquisizione da Gedi dei quotidiani Il Tirreno, La Nuova Ferrara, Gazzetta di Modena e Gazzetta di Reggio, e poi de La Nuova Sardegna. A fine 2022 ha quindi partecipato all'aumento di capitale di Class Editori.

L'operazione di aumento di capitale: i dettagli

Tornando all’aumento di capitale, durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni ai titolari di azioni ordinarie Portobello, iniziato il 15 gennaio 2024 e conclusosi l’1 febbraio 2024, sono stati esercitati n. 2.937.255 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 979.085 nuove azioni, pari all’85,67% del totale delle nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad 6.853.595,00 euro.

L‘azionista Expandi srl (società pariteticamente partecipata dal presidente Pietro Peligra e dall’amministratore delegato Simone Prete, tra gli azionisti di riferimento di Portobello), in coerenza con quanto comunicato in data 11 dicembre 2023, “resasi cessionaria dei diritti di opzione dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili (quest'ultimo in proprio ed attraverso Matilde sas di Mabe srl Semplificata & C.) nel corso del periodo di opzione ha esercitato complessivamente n. 1.607.421 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente n. 535.807 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 3.750.649,00 euro.

I residui n. 491.295 diritti di opzione non esercitati nel corso del periodo di opzione, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di n. 163.765 azioni ordinarie Portobello, corrispondenti al 14,33% del totale delle nuove azioni, sono stati offerti su Euronext Growth Milan, ed interamente venduti nel corso delle sedute del 6 e 7 febbraio 2024.



In data odierna, giorno entro il quale potevano essere esercitati i Diritti Inoptati acquistati su Euronext Growth Milan, sono state sottoscritte n. 203 nuove azioni a fronte di un importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a 1.421,00 euro.

Pertanto, tenuto conto delle nuove azioni già sottoscritte ad esito del periodo in opzione, risultano complessivamente sottoscritte n. 979.288 nuove azioni, corrispondenti all’85,69% del totale delle nuove azioni, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di 6.855.016,00 euro. Le rimanenti n. 163.562 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 1.144.934,00 euro, sono state sottoscritte in data odierna dall’azionista Expandi S.r.l. in conformità all’impegno - comunicato al mercato in data 11 dicembre 2023 - di garantire il buon esito dell’aumento di capitale entro l’importo massimo complessivo di 5.000.000,00 euro (comprensivo della quota già versata per la sottoscrizione delle nuove azioni nell’ambito del periodo di opzione).



A seguito di tale ulteriore sottoscrizione da parte dell’azionista Expandi srl, l’aumento di capitale di Portobello risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo di 7.999.950,00 euro.