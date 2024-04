Sabrina Caragnano entra in Land of Fashion Villages come Head of Marketing and Communication

Dopo 15 anni passati presso The Walt Disney Company Italia, Sabrina Caragnano è la nuova Head of Marketing and Communication di Land of Fashion Villages. Riportando direttamente al CEO, Benedetta Chiara Conticelli, la nuova Manager avrà la responsabilità su tutte le attività di Marketing e Comunicazione dei cinque villaggi appartenenti al gruppo (Franciacorta Village, Valdichiana Village, Mantova Village, Palmanova Village e Puglia Village) e il rafforzamento del brand Land of Fashion Villages a livello corporate. Un reparto Marketing & Comunicazione che comprende le attività di brand, advertising, CRM, social e promozione turistica.

"È con grande entusiasmo che accogliamo Sabrina nel nostro team come Head of Marketing and Communication" ha dichiarato Benedetta Chiara Conticelli, CEO di Land of Fashion Villages "Siamo certi che la sua quasi ventennale esperienza in una multinazionale leader mondiale dell’intrattenimento e il suo approccio, abituato a sfide ambiziose, saranno un contributo fondamentale per la crescita del brand. Ogni villaggio, così radicato e appartenente al territorio, rappresenta una storia da raccontare e al contempo vogliamo accrescere la forza del brand “Land of Fashion Villages”, che li racchiude, per essere sempre più riconoscibili dai nostri visitatori a livello nazionale”.

Leggi anche: TUTTE LE ULTIME NEWS SUI MOVIMENTI DEI MANAGER

Precedentemente in The Walt Disney Company Italia, inizialmente nel team Parks & Resorts, come Responsabile Marketing Italia della destinazione Disneyland Paris traducendo la visione globale del gruppo in strategie locali efficaci e innovative in linea con il mercato italiano. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Responsabile Comunicazione & PR della divisione Disney Licensing & Retail, contribuendo a posizionare e a far emergere il brand Disney all’interno del portfolio dei diversi licenziatari locali e globali.

Prima di The Walt Disney Company Italia, Sabrina Caragnano ha accumulato esperienza in un’agenzia di comunicazione e in un gruppo di Hôtellerie, affinando le proprie competenze nel settore della comunicazione strategica e dell'ospitalità.