Caffeina è stata scelta da PittaRosso come nuovo partner per la comunicazione omnichannel: lo fa sapere l’agenzia guidata da Tiziano Tassi, che in seguito all’incarico assegnato in via diretta si occuperà dello lo sviluppo della nuova piattaforma strategica dell’insegna italiana di calzature, e delle attività di marketing digitale, atl e btl per il 2022.

Il progetto, si legge in una nota, nasce dall’obiettivo di PittaRosso di definire un posizionamento più rilevante ed efficace per l’insegna e per le marche private, in un contesto omnicanale. Con le proprie competenze multidisciplinari, l’agenzia ha applicato il C-Frame, il framework strategico proprietario di Caffeina, per definire il nuovo territorio di PittaRosso, il suo ruolo per i clienti e il mercato, la Brand Architecture e i key message. Il nuovo posizionamento vedrà la luce nelle attività di marketing e di comunicazione 2022 di PittaRosso, che verranno realizzate da Caffeina nel ruolo di Omnichannel Agency.

“Abbiamo deciso di affidarci a Caffeina, perché avevamo la necessità di ripensare alla strategia di comunicazione con un approccio multicanale, prendendo in considerazione non solo i target, ma anche i canali e di conseguenza i diversi contenuti da erogare”, afferma Fulvia Caliceti, Marketing & Communication Director di PittaRosso.

“La visione” di Caffeina “sul mondo retail - continua Caliceti - ci è sembrata fin da subito in linea con le nostre esigenze e soprattutto adatta al contesto nel quale ci muoviamo; abbiamo avvertito subito la capacità di ascoltare e di anticipare le nostre necessità. Ci siamo fidati ed ora stiamo lavorando a quattro mani ad un progetto strategico solido, in grado di rappresentare la base su cui costruire la nuova relazione tra l’insegna e i nostri clienti. Ora il prossimo step sarà dargli forma creativamente.”

La comunicazione PittaRosso 2022 vedrà quindi la nuova linea del brand e i nuovi format di comunicazione prendere vita su molteplici touch point, che andranno a comporre il nuovo ecosistema comunicativo del brand. Caffeina guiderà, con un team costruito ad hoc, tutte le attività on e off line.

“Quella con Pittarosso è una partnership molto sana e positiva, cominciata con il piede giusto - commenta con soddisfazione Tiziano Tassi, Partner & CEO di Caffeina -. Sana perché il cliente ci ha scelto con fiducia nelle nostre capacità, nel nostro track record, nelle skill del nostro team e nel nostro metodo. Positiva perché si è instaurata una grande relazione di fiducia e di collaborazione, con rispetto reciproco dei ruoli e del valore, e condivisione di un percorso. Partita con il piede giusto perché abbiamo accompagnato l’insegna in un piano di strategia di riposizionamento del brand PittaRosso e di tutte le private label, per supportare il business e lavorare a un grande rilancio su tutto il territorio nazionale”.

“Essere l’agenzia omnicanale - aggiunge Tassi - significa per noi lavorare sulla nostra missione, che è di creare esperienze d’impatto capaci di iniettare nuova energia tra brand e persone, indipendentemente dal touchpoint da usare.”

In primavera Caffeina lancerà la nuova campagna pubblicitaria di PittaRosso, dove il nuovo positioning prenderà forma con un lancio mirato per il target di riferimento e con una una content strategy che racchiude tutto il mondo del brand.

