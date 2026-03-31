Pecorino Toscano sceglie Zowart per la promozione in Usa e Canada di 4 eccellenze enogastronomiche

Il Consorzio del Pecorino Toscano Dop chiude il bando di gara per il progetto The Heart of European Taste con la scelta dell'agenzia Zowart.

Leggi anche: Pecorino Toscano cerca un'agenzia per la promozione in Usa e Canada

Il programma di promozione e informazione sui prodotti agricoli dell'Unione Europea si svolgerà a partire dal luglio del 2027 per 36 mesi in Usa e Canada, e ha come protagonisti Pecorino Toscano Dop, Finocchiona IGP, Olio Toscano IGP e Vino Toscana IGT. Il valore dell'appalto è paria a 352.000 euro.

Tra le attività da svolgere: social media advertising, definizione dell’identità visiva della campagna, materiale promozionale e gadget ed eventi.