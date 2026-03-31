Contenuti e purpose: parte “Still Game”, il corto sul diabete sostenuto dai brand

L’iniziativa, prodotta da elive e Visionaria Film, coinvolge aziende e media partner tra cinema ed educazione. Tra i protagonisti, Germano Lanzoni

Germano Lanzoni, Gloria Anselmi, William Angiuli e la giovane Ludovica Longhini guidano il cast di “Still Game”, il cortometraggio diretto da Riccardo Denaro che si propone di affrontare il tema del diabete di tipo 1 con un linguaggio rivolto alle nuove generazioni, superando stereotipi e mettendo al centro la persona.

Le riprese stanno prendendo il via in questi giorni tra Milano e San Giovanni in Marignano. Prodotto da elive Multimedia, in associazione con Visionaria Film, e realizzato in collaborazione con Diabete Italia Rete Associativa ODV, “Still Game” si inserisce in un contesto in cui contenuti a forte impatto sociale diventano leve sempre più rilevanti anche in ottica di posizionamento e responsabilità d’impresa.

Non a caso, l’iniziativa è sostenuta da aziende come UniCredit, Sara Assicurazioni, Roche Diabetes Care e Medtronic Italia, insieme a una rete di partner tra cui Rai Cinema Channel, Lombardia Film Commission, Gruppo San Donato e Consolini Volley.

Il cortometraggio sarà protagonista di un articolato piano di distribuzione tra festival, scuole e contesti sportivi, fino alla diffusione su Rai Cinema Channel, configurandosi come un progetto di comunicazione integrata capace di generare valore nel tempo.

Come sottolinea il regista Riccardo Denaro: «Raccontare una storia come questa significa restituire dignità e verità a una condizione spesso fraintesa. Il cinema può essere uno strumento potente per creare consapevolezza e generare uno sguardo nuovo».