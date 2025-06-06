Natale 2025: Spin Master su tv e digital con oltre trenta giocattoli. Budget pubblicitario in linea

A partire da settembre Spin Master lancia le novità del Natale e alcune linee continuative con più di 30 prodotti in comunicazione.

«La tv e in particolare i canali kids sono il nostro mezzo principale per parlare con il nostro target diretto - racconta a Engage Giulia Biscardo, Senior Brand Manager Spin Master Italia e Grecia, durante il Press Day di Assogiocattoli, in cui le aziende del settore hanno presentato i nuovi prodotti in vista delle feste di fine anno. - Siamo poi presenti su digital, social e connected tv per rivolgerci ai genitori».

«Per quanto riguarda i giochi da tavolo che si rivolgono ai grandi presidiamo i canali social ma siamo attivi anche sugli eventi. Tutti i games di Spin Master saranno protagonisti di grandi eventi nazionali come il Festival della Scienza, il Lucca Comics&Games e il Sicilia Game Expo», spiega Giulia Biscardo.

«L'investimento in pubblicità di Spin Master, in linea con quello dello scorso anno, è assorbito principalmente dalla tv, seguita dal digital», conclude la Senior Brand Manager Spin Master Italia e Grecia.

Tutti gli spot internazionali sono adattati per l’Italia da Cinestudio. La pianificazione media è a cura di Mediaplus Italia. Le campagne digital PR e influencer marketing continuative sono curate da Mongini Comunicazione, ufficio stampa e digital PR di Spin Master. Inoltre Alma lavora per Risiko! e Mind The Gap con Creationdose per le campagne UGC.

Di seguito le campagne in dettaglio.

Melissa & Doug debutta in Italia

Melissa & Doug, storico marchio americano di giochi educativi acquisito da Spin Master nel 2024, è al centro di una campagna integrata dedicata al debutto dell’intera linea in Italia, che consente ai bambini di esplorare il mondo degli adulti, stimolando la loro immaginazione, sviluppando la motricità, la coordinazione e le capacità di problem solving. La campagna prevede da ottobre un evento influencers a cura di Mongini Comunicazione, e campagne video rivolte alle mamme per raccontare loro questa nuova linea.

PAW Patrol e Unicorn Academy

PAW Patrol, property prescolare di Spin Master Entertainment, coprodotta con Nickelodeon e in onda su Nick Jr (Sky 603) e in chiaro su Cartoonito, è protagonista di una campagna integrata che unisce tv e digital dedicata sia alla nuova linea giocattolo ispirata alla serie tv a tema Rescue Wheels, sia alla linea classica ormai diventata un must have. Da settembre sono previste campagne video per intercettare il target dei genitori e responsabili di acquisto, mentre da ottobre è la volta degli spot sui principali canali Kids e delle attività di digital engagement.



Per la linea giocattolo di Unicorn Academy, con cui i bambini possono rivivere le avventure dell’amatissima serie fantasy tratta dai bestseller di Julie Sykes, prodotta da Spin Master Entertaiment e disponibile su Netflix e in chiaro su Frisbee, sono invece previste tra settembre e novembre campagne tv e campagne social per valorizzare i giocattoli e le bambole realizzati con dettagli, accessori ed elementi realistici: dalle small dolls e il loro unicorno, alla fashion doll Sophia & Wildstar.

I games

Passando ai games, per Rubik’s è prevista da novembre una campagna digital mentre continua la partnership con la WCA (World Cube Association) e la collaborazione con Carolina Guidetti, speedcuber e star dei social. Inoltre, una versione del cubo gigante sarà esposta al Festival della Scienza di Genova dal 23 ottobre al 2 novembre.



E ancora, per Mind The Gap, il quiz targato Spin Master che sfida le generazioni con domande di cultura generale per scoprire chi conosce meglio le varie fasi della storia contemporanea, è prevista una campagna digital per tutto l’autunno; lo stesso, tra ottobre e dicembre, vale per RisiKo!, Scarabeo, Jumanji ed Essere o Non Essere, mentre per Perplexus, il rompicapo tridimensionale che sfida la forza di gravità, continua la collaborazione sui social con la tech influencer Greta Galli.



Tutti i games, come anticipato sopra, saranno presenti ai grandi eventi nazionali come il Festival della Scienza, il Lucca Comics&Games e il Sicilia Game Expo.

I tech toy e i digital pet

Da settembre, è in arrivo una rinnovata offerta di tech toy e digital pet: dalle inedite edizioni Criceto e Wizarding World di Bitzee, il cucciolo digitale in 3D, a Hex Bots – Il Geco Interattivo, un animaletto telecomandato capace di arrampicarsi sui muri e di correre agilmente sul pavimento. Da Primal Hatch, un uovo misterioso che con una schiusa realistica rivela al suo interno un dinosauro T-Rex con cui interagire, fino ai Bloomables, fiori che, con le giuste attenzioni, sbocciano e rivelano al loro interno un bruco, il quale, dopo averci giocato e interagito, si trasforma in una farfalla. Per tutti e quattro i brand sono previsti spot TV, oltre a una campagna digital per entrambe le versioni di Bitzee, Hex Bots – Il Geco Interattivo e Primal Hatch.

Gabby’s Dollhouse e gli altri brand

La linea giocattolo di Gabby’s Dollhouse, la serie di DreamWorks Animation disponibile in streaming su Netflix e in uscita il 25 settembre con il suo primo movie “La casa delle bambole di Gabby - Il Film”, è protagonista da ottobre di spot tv e di campagna digital, mentre a novembre la linea di giocattoli dedicata a Dragon Trainer, il franchise d’animazione DreamWorks, prevede una campagna tv e una digital. Nello stesso periodo, al via le campagne tv e digital dedicate alla linea giocattolo di Dora (Nickelodeon) e comunicazione sulla linea del mondo DC-Batman targata Warner Bros. Discovery: l’action figure da 30 cm Batman Adventures e la Batcycle, un adrenalinico veicolo 2 in 1 che si trasforma in paracadute.



Tra settembre e ottobre continua il supporto tv a Kinetic Sand, l’originale sabbia cinetica di Spin Master, che offre il playset “Squish Pizza”, in grado di liberare la fantasia e la creatività dei bambini.



Campagna tv e campagne online video da ottobre anche per Cool Maker, la linea di Art&Craft interamente dedicata alla creatività, che torna con la Macchina per braccialetti Heishi dell’amicizia, con cui creare gioielli colorati e personalizzati.



