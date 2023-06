La Ligurian Riviera si promuove come meta turistica e punta per la prima volta sulla tv

L’obiettivo è conquistare nuovi turisti, non solo per la stagione estiva ma anche in vista dell’autunno-inverno

Il sistema turistico Ligurian Riviera, che mette insieme la maggior parte delle destinazioni turistiche della costiera, lavora per mantenere il suo posizionamento come destinazione balneare rivolta al turismo famigliare, ed anche per mantenere la sua quota di mercato. E con questo obiettivo spinge l’acceleratore sulla sua comunicazione, promuovendo per la prima volta anche una campagna tv su diversi network non solo di settore, ma anche generalisti.

La Ligurian Riviera punta al mercato italiano ed estero per conquistare nuovi turisti, non solo per la stagione estiva alle porte ma anche in vista dell’autunno inverno 2023 implementando la comunicazione sui social, sui media e anche in tv. Per intercettare un numero ancor più importante di potenziali turisti sono state pianificate strategie di social media marketing diversificate: per l’Italia da maggio a dicembre, per l’estero da maggio a ottobre. In entrambi i casi si tratta di iniziative mirate che hanno come target quello di attirare coppie attive dai 30 ai 50 anni, coppie “best agers” con + di 50 anni, famiglie con figli da 0 a 6 anni e famiglie con figli da 6 a 14 anni intergenerazionali.

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT E LE CAMPAGNE DEL 2023

Per l’Italia gli obiettivi di mercato riguardano diverse aree geografiche. In particolare, oltre al Piemonte e alla Lombardia che da sempre rappresentano i bacini di provenienza tradizionali dei turisti che raggiungono la Ligurian Riviera, si è deciso di estendere il raggio d’azione della campagna promozionale anche all’Emilia Romagna, quindi al Veneto, alla Valle d’Aosta, alla Toscana e al Lazio.

Gli obiettivi prefissati dalla campagna marketing nazionale sono ambiziosi: si punta a generare 145 mila clic, oltre 124 mila atterraggi landing, ma soprattutto a raggiungere una copertura social di 2.900.000 di utenti e 11.590 mila impression. Per questo si è pensato ad una formula “mix media” con una campagna multiformato a performance, e alla nuova sfera Meta.

Le attività rivolte all’estero

Importante anche la pianificazione all’estero: in questo caso i mercati di riferimento sono la Francia, la Svizzera e il sud della Germania (in particolare la Baviera e l’area geografica intorno a Stoccarda) con iniziative promozionali che riguarderanno i maggiori portali del settore turistico, ma anche generalisti. A supporto non mancheranno le campagne digital di riferimento. Per il mercato tedesco l’obiettivo è di raggiungere una copertura social di 950 mila utenti, per la Svizzera di 650 mila utenti e per la Francia di 500 mila utenti.