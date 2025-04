Henkel Consumer Brands presenta il nuovo cluster HCB WE South. Francesca D'Angelo-Valente è la Direttrice Marketing

La divisione integra le attività di Henkel Consumer Brands in Italia, Grecia e Cipro. Tutte le nomine

Henkel Consumer Brands, la divisione di Henkel che raggruppa le marche dedicate alla cura della casa e della persona, annuncia la nascita del nuovo cluster WE South, che integra le attività di Henkel Consumer Brands in Italia, Grecia e Cipro.

Il nuovo assetto rientra nel più ampio processo di evoluzione strategica della divisione guidata da Mara Panajia che, dopo aver ricoperto il ruolo di General Manager di Henkel Consumer Brands Italia, assume la carica di General Manager HCB WE South.

All’interno del nuovo cluster, Francesca D'Angelo-Valente, Direttrice Marketing per l’Italia, assume il ruolo di Direttrice Marketing & Media di HCB Brands WE South, ampliando le proprie responsabilità all’ambito Media Buying & Digital. Tommaso Fumagalli guiderà le strategie commerciali nel ruolo di Head of Commercial Excellence, mentre Raffaele Di Milia sarà responsabile di Sales Controlling.

Il leadership team è completato da Laura Romano, già responsabile R&D per Italia, Grecia e Cipro, e da Claudio Mancosu, che sarà a capo delle Market Operations di HCB WE South.

Per il mercato italiano, Henkel Consumer Brands annuncia inoltre la nomina di Gabriele Manzin a Direttore Commerciale.