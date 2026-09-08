CSI Piemonte, gara da 865mila euro per servizi di comunicazione e marketing

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CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, ha pubblicato una gara per l’acquisizione, mediante accordo quadro, di servizi specialistici di supporto alle attività di comunicazione e marketing.
L’importo massimo di spesa è pari a 865.200 euro, al netto dell’Iva, mentre la durata dell’accordo è fissata in 36 mesi. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 24 settembre 2026.
Tra gli elementi qualificanti della gara figura la richiesta ai concorrenti di elaborare, nell’ambito della relazione tecnica, una strategia ideale di comunicazione e marketing per il Cloud Nivola CSI-Piemonte.
Qui i documenti di gara.