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08/09/2026
di Cristina Oliva

CSI Piemonte, gara da 865mila euro per servizi di comunicazione e marketing

L’accordo quadro avrà una durata di 36 mesi. Tra le attività richieste una nuova strategia per il Cloud Nivola

Foto di Luke Jones su Unsplash

Foto di Luke Jones su Unsplash

CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, ha pubblicato una gara per l’acquisizione, mediante accordo quadro, di servizi specialistici di supporto alle attività di comunicazione e marketing.

L’importo massimo di spesa è pari a 865.200 euro, al netto dell’Iva, mentre la durata dell’accordo è fissata in 36 mesi. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 24 settembre 2026.

Tra gli elementi qualificanti della gara figura la richiesta ai concorrenti di elaborare, nell’ambito della relazione tecnica, una strategia ideale di comunicazione e marketing per il Cloud Nivola CSI-Piemonte

Qui i documenti di gara.
 

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