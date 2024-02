CarAffinity: il team di Milano cresce con due nuovi ingressi

Dopo le assunzioni in Francia e Germania, nuovi manager anche per la sede italiana: Antonello Sessa, nuovo Sales Director Italia e Marco Festa, nuovo Head of Digital

CarAffinity, la piattaforma digitale attiva in Europa per la ricerca delle migliori offerte di auto nuove e Km0, consolida la propria posizione in Europa con l’acquisizione di nuovi talenti per la sede di Milano: Antonello Sessa, nuovo Sales Director Italia, e Marco Festa, nuovo Head of Digital. A Sessa sarà affidata la responsabilità di sviluppare e condurre la divisione commerciale dell’azienda in Italia, a Festa la responsabilità dell’area digital di carAffinity.

Chi è Antonello Sessa, nuovo Sales Director Italia

Antonello Sessa proviene da una lunga esperienza nel mondo digital. Ha lavorato per diverse realtà internazionali come Outbrain, Adform e Mint dove ha ricoperto ruoli manageriali non solo sviluppando la strategia commerciale ma anche nella gestione delle operation. A Sessa sarà affidata la responsabilità di sviluppare e condurre la divisione commerciale dell’azienda in Italia.

Chi è Marco Festa, nuovo Head of Digital

Marco Festa proviene da una lunga esperienza digital avendo lavorato in realtà come Naba e Motork dove ha ricoperto ruoli manageriali volti al Performance Marketing e Crm. A Festa la responsabilità dell’area digital di carAffinity.

Nel corso degli anni, carAffinity ha sviluppato accordi con l’80% delle case automobilistiche, al punto da essere diventata top of mind per la performance web nel settore automotive, presidiando anche la rete dei concessionari che, in maniera indipendente, possono usufruire di prodotti adv pensati per loro, con una forte geolocalizzazione dei dati.

Grazie alle proprie piattaforme e con una attenzione all’ingegnerizzazione dell’analisi dei dati, la percentuale di vendita dei lead di carAffinity va in media dal 3% all’8%.

“Negli ultimi 12 mesi abbiamo investito in tecnologia e digitale sviluppando ulteriormente la nostra A.I. per le pianificazioni su cluster di dati. Le nuove assunzioni contribuiscono a migliorare la capacità di adattamento di carAffinity alle sfide in evoluzione del settore Automotive digitale a performance. Per le nuove assunzioni cerchiamo skills come la capacità di adattamento e di cambiamento, l’abilità di sviluppare opportunità commerciali, l’attenzione alle esigenze dei clienti e la predisposizione nativa al digitale” afferma Maurizio Zorzetto Ceo di carAffinity. “Innovazione e crescita senza perdere l’attenzione al cliente su ogni singolo deal. A Luca Gurrieri, HOS uscente, va un grande ringraziamento per l’eccezionale lavoro fatto negli ultimi tre anni; Luca ridurrà progressivamente la collaborazione con carAffinity per seguire il suo progetto nell’ambito della consulenza strategica, dedicando progressivamente maggior tempo quest’ultima attività”.

“Siamo lieti di entrare a fare parte di una realtà chiave per l’intero comparto Automotive quale è carAffinity, mettendo a disposizione tutto il nostro know-how sia professionale che umano per lo sviluppo. Siamo stati accolti con grande entusiasmo da un team a dir poco 'determinato'. Accogliamo questa opportunità con grande entusiasmo”, dichiarano Festa e Sessa.

I portali di carAffinity, visitati mensilmente da milioni di utenti, sono una garanzia in termini di sicurezza e di controllo nella gestione di informazioni e dati per i propri clienti, sono certificati ISO 27001 e si confermano ai massimi standard in termini di sicurezza, tutela dei dati e protezione del sito, decretati da Penetration Test annuali commissionati ad auditor esterni.

Nata nel 2016 dalla spinta di imprenditori italiani e attiva in Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Germania, carAffinity ha un fatturato che cresce a doppia cifra da 6 anni, incluso il 2023, presentandosi sul mercato con una forte solidità confermata da un Ebidta sempre positivo dal 2018.