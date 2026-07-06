  • Programmatic
  • Engage conference
  • Engage Advanced TV
  • Engage Play
18/08/2026
di Annalisa Pomponio

AC Milan, MSC rinnova la partnership: sarà ancora Principal Partner e Official Sleeve Partner rossonero

L'accordo riguarda la sponsorizzazione della manica della maglia di Prima Squadra Maschile, della Prima Squadra Femminile, di Milan Futuro e delle formazioni Primavera

ac milan.png

AC Milan e MSC Crociere proseguono il loro viaggio insieme. L’azienda crocieristica, tra i maggiori player mondiali del settore, sarà ancora Principal Partner e Official  Sleeve Partner rossonero, continuando a comparire sulla manica della maglia della Prima Squadra Maschile, della Prima Squadra Femminile, di Milan Futuro e delle formazioni Primavera.  

Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, Divisione crociere Gruppo MSC, ha dichiarato:  “Il rinnovo della partnership con AC Milan rappresenta un passo naturale in un percorso costruito  nel tempo su valori, visione e ambizioni comuni. Una collaborazione che nasce dall’incontro tra due  realtà profondamente legate a Milano, una città che ha avuto un ruolo centrale nella crescita e  nell’affermazione internazionale dei nostri brand. Milano incarna da sempre principi che ci guidano  ogni giorno e che ritroviamo in AC Milan, una realtà che, come MSC Crociere, ha saputo trasformare  le proprie radici in una forza capace di parlare a un pubblico globale. È da questo equilibrio che  continueranno a nascere nuove opportunità di crescita, esperienze memorabili e valore duraturo per  i milioni di tifosi e viaggiatori che ogni giorno scelgono e seguono i nostri brand nel mondo”. 

Il punto di partenza della collaborazione è Milano. Una città che rappresenta le radici di AC Milan e  uno snodo fondamentale per la presenza e lo sviluppo di MSC Crociere. Da qui si traccia una rotta  globale, coerente con la dimensione stessa di un Club che porta Milano nel mondo da oltre 125 anni  e di un Gruppo che collega milioni di persone attraverso una rete di 250 destinazioni internazionali.  

TUTTE LE NEWS SUL MILAN

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo orgogliosi di proseguire  la collaborazione con MSC Crociere, un Partner che condivide la nostra vocazione internazionale e  la passione per creare esperienze memorabili. Due eccellenze italiane che, insieme, portano nel  mondo il meglio del proprio settore, unendo la forza del calcio a quella di uno dei principali gruppi  crocieristici globali. Con questo rinnovo continueremo a costruire un percorso comune, offrendo alla  community rossonera momenti di condivisione unici, dentro e fuori dallo stadio”.  

Da Milano al mondo si estende anche il contributo di AC Milan e MSC Crociere per generare un  impatto positivo, come testimoniato dai 470 progetti promossi da Fondazione Milan e MSC  Foundation, con oltre mezzo milione di beneficiari raggiunti a livello nazionale e internazionale. 

 

scopri altri contenuti su

ARTICOLI CORRELATI