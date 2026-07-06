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22/07/2026
di Lorenzo Mosciatti

Sentra punta su Digital Angels per lo sviluppo del concept creativo e il planning media

L'agenzia affianca l'azienda italiana attiva nel mercato libero dell'energia nel piano di comunicazione 2026

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Digital Angels affianca Sentra, azienda italiana attiva nel mercato libero dell'energia, nella creazione del nuovo concept creativo e nel refresh dell’identità visiva, nonché nella pianificazione della campagna media dedicata alla visibilità del brand. Il progetto, avviato nel 2026 e della durata di 6 mesi, vede Digital Angels nel ruolo di partner con un presidio coordinato di attività strategiche, creative e media messo a punto con l'obiettivo di aumentare l’awareness legata al brand. La scelta di Digital Angels è avvenuta in via diretta. 

La strategia media si concentra sulle fasi di awareness e upper funnel con l’obiettivo di intercettare e coinvolgere l’utente nelle fasi iniziali del percorso decisionale. Le attività includono il presidio di diversi canali di comunicazione, tra radio, OOH e canali digital. La pianificazione si concentra sul territorio del Lazio e su segmenti di pubblico sensibili al prezzo, interessati alla ricerca di offerte competitive e all’utilizzo di strumenti di comparazione. Il target comprende inoltre utenti in fase di cambiamento abitativo, come persone che prevedono di acquistare un immobile o trasferirsi nei mesi successivi.

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“Abbiamo scelto Digital Angels per sviluppare un approccio integrato che unisse strategia, creatività e media, con l'obiettivo di rafforzare il nostro posizionamento e consolidare una relazione sempre più autentica con le persone”, dice Miriana Fonso, Marketing & Communication Manager di Sentra. “Curare la comunicazione a 360 gradi, dal posizionamento d’identità fino all’intercettazione dell’utente finale, ci dà l'opportunità di dimostrare come la continuità narrativa tra creatività e media possa fare la differenza per il business del cliente”, chiosa Ginevra Mannucci, Account Manager di Digital Angels.

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