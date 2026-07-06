Sarchio e Digital Dust: continua il percorso strategico per consolidare la presenza digitale del brand

Continua la collaborazione consolidata tra Digital Dust, agenzia di comunicazione internazionale indipendente, e Sarchio, brand tra i pionieri del biologico e del gluten-free artigianale. La partnership prosegue nel segno dell'evoluzione strategica, puntando su un approccio creativo orientato ai risultati di business per incrementare la brand awareness, far crescere la community e guidare traffico qualificato verso l’e-commerce del marchio, attraverso una strategia di advertising (ADV) mirata sulle piattaforme Meta e LinkedIn.

Le attività proseguono in continuità con il percorso intrapreso, facendo leva sulla content strategy visiva e sulla produzione di contenuti realizzati in-house da Digital Dust. I format Reel Focus on Promo e Inside Sarchio, riporta la nota stampa, continuano a rappresentare i pilastri della narrazione social, supportando rispettivamente la promozione dei prodotti e il racconto della qualità degli ingredienti. Su Instagram e Facebook il racconto integra così la valorizzazione dei prodotti a dinamiche di intrattenimento, arricchendo il feed con brevi video ad alto engagement focalizzati su ricette semplici e stagionali.

A completare la strategia si affianca un piano strutturato di influencer marketing verticale. Digital Dust supporta e coordina l'attivazione di talent specializzati nel mondo food vegan e gluten-free, selezionati per la loro affinità con i valori del brand. Gli influencer realizzano video-ricette originali in cui i prodotti Sarchio diventano i protagonisti assoluti della preparazione, garantendo un racconto spontaneo e credibile, capace di consolidare la presenza del marchio sui canali social.

"Siamo orgogliosi di continuare a supportare Sarchio in questa sfida stimolante," dichiara Alessandra De Siena, co-founder di Digital Dust. "Il mercato del food biologico e free-from richiede oggi non solo trasparenza, ma anche la capacità di intrattenere e convertire. Con la nostra expertise, vogliamo continuare a far crescere la community di Sarchio, trasformando l’alto engagement dei canali social in un motore concreto per il loro e-commerce".