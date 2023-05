Prismi insieme al CNA di Agrigento: firmato l’accordo per digitalizzare le imprese artigiane

Prismi S.p.A e CNA Territoriale di Agrigento insieme per promuovere la digitalizzazione delle imprese artigiane dell'agrigentino.

“Siamo ben lieti di avere raggiunto questa intesa con Prismi", sottolineano i vertici provinciali della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Agrigento, Francesco Di Natale (Presidente) e Claudio Spoto (Segretario), "per offrire nuovi ed efficaci strumenti di digitalizzazione alle nostre imprese, alle prese, sempre più, con dinamiche di mercato fluide e interattive, che richiedono una qualificata e costante dimensione tecnologica nell’ottica di una maggiore visibilità e competitività”.

Siglato l'accordo di partnership che verte su due temi: il primo è riferito alla formazione, dove Prismi sarà partner formativo ed informativo per tutti gli iscritti di CNA in merito alle tematiche legate al marketing; l’altro tema, su cui si snoda l’accordo, è quello relativo ad una convenzione commerciale, in cui gli iscritti a CNA, che ancora non sono presenti sul web o che vogliono ottimizzare la loro presenza, avranno accesso ad una proposta agevolata per costruire, con il supporto dell'azienda, un sito e la sua relativa strategia SEO.

“Essere sempre più un player di innovazione, forte e distintivo per il Paese Italia e per regioni in grande crescita come la Sicilia: è questo l’obietto dell’accordo che abbiamo siglato con CNA Territoriale di Agrigento”, commenta Paolo Romiti, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Prismi, che aggiunge: “Vogliamo contribuire sempre di più alla digitalizzazione del paese e delle tante realtà artigiane che lo compongono”.