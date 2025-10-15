Prada Group sceglie Akqa per l’evoluzione dell’esperienza digitale globale

La collaborazione ha l’obiettivo di sviluppare iniziative capaci di integrare in modo coerente canali fisici e digitali, rafforzando la relazione con il consumatore lungo tutti i touchpoint

Prada Group ha selezionato Akqa come partner strategico per guidare l’evoluzione della propria esperienza digitale a livello globale. La collaborazione nasce con l’obiettivo di sviluppare iniziative capaci di integrare in modo coerente canali fisici e digitali, rafforzando la relazione con il consumatore lungo tutti i punti di contatto.

Akqa affiancherà il gruppo nella progettazione di percorsi esperienziali che combinano l’efficacia dei canali digitali con l’esperienza in boutique. Il progetto coinvolge competenze trasversali dell’agenzia, tra cui strategia, experience e product design, consumer behaviour, intelligenza artificiale, tecnologia e mobile experience development, con l’obiettivo di costruire piattaforme e servizi allineati all’identità del brand.

«Scegliendo Akqa, puntiamo a evolvere il concetto di esperienza digitale per il nostro brand», commenta Laura Campanella, Digital Director di Prada Group, sottolineando l’importanza di un dialogo efficace e coerente con i clienti su più canali «trasmettendo in modo coerente i valori e l’identità creativa e culturale di Prada».

Per Umberto Basso, Managing Director di Akqa Italia, la partnership si fonda su una visione condivisa che unisce dimensione creativa e tecnologica: «Quando arte e scienza dialogano, l’innovazione diventa cultura, e l’esperienza diventa un’estensione naturale dell’identità di un brand», dichiara il manager.

L’accordo si inserisce nella strategia di Prada di rafforzare il digitale come leva centrale per l’offerta e la relazione con un pubblico globale.