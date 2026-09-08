Petronas Lubricants International EMEA mette in palio i biglietti per la Formula 1 con la regia di Marketing Arena

L’agenzia di digital strategy e comunicazione ha firmato strategia, concept e sviluppo digitale dell’attivazione social legata alla promozione

Petronas Lubricants International EMEA ha lanciato su Instagram “The Triple Track Giveaway”, un’attivazione social che mette in palio 6 biglietti, 2 per ciascuno dei tre Gran Premi selezionati della stagione 2026: il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, il Gran Premio d’Italia a Monza e il Gran Premio di Madrid. L’iniziativa, attiva dal 22 maggio al 25 giugno 2026 sul profilo Instagram petronaslubricantsemea, è stata ideata e sviluppata da Marketing Arena, agenzia di digital strategy e comunicazione che cura la presenza digitale di Petronas Lubricants su scala EMEA. La gestione legale della piattaforma concorsuale è stata affidata ad Advice Group.

Il meccanismo di partecipazione è stato pensato per essere semplice e immediato: seguire il profilo ufficiale, commentare il post indicando uno dei tre Gran Premi preferiti e taggare almeno un amico. Un format sviluppato per stimolare la partecipazione della community, favorire la condivisione organica e supportare gli obiettivi di brand awareness e follower acquisition della strategia social 2026 di Petronas Lubricants International EMEA. La scelta di legare l’attivazione alla Formula 1 si inserisce nel percorso di comunicazione del brand, che vede nel motorsport uno dei territori più rilevanti per raccontare performance, tecnologia e passione. Petronas è infatti technical partner del Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, con un ruolo legato allo sviluppo di Fluid Technology Solutions per il mondo racing.

I risultati hanno confermato il potenziale dell’attivazione: 1,9 milioni di visualizzazioni, 1,3 milioni di utenti raggiunti in 11 mercati e 55 mila interazioni nette, tra cui quasi 13 mila commenti e più di 2000 condivisioni. I nuovi follower acquisiti sono stati 8500.

«The Triple Track Giveaway nasce dalla volontà di dare ai tifosi un ruolo attivo. Il motorsport è uno dei territori emotivi più forti per un brand come Petronas Lubricants International e questa attivazione rappresenta uno dei touchpoint di una strategia che mette sempre più al centro l’esperienza e le persone che la vivono con passione», ha dichiarato Nicoletta Laganà, Communication Digital & Trade Marketing Manager EMEA, Petronas Lubricants International.

L’attivazione ha coinvolto i residenti o domiciliati in 11 Paesi (Italia, San Marino, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Germania, Francia e Turchia), un perimetro che riflette la vocazione internazionale di Petronas Lubricants International EMEA e la capacità di Marketing Arena di orchestrare progetti social cross-market.

«Abbiamo lavorato per costruire un’attivazione unica: la passione per la Formula 1 garantisce partecipazione concreta della community ma ciò che serviva era una meccanica semplice ed immediata, tanto sui contenuti quanto sui canali. L’impatto sui kpi è stato concreto e importante ed ha dimostrato l’efficacia di un approccio che unisce strategia, contenuto e performance», ha concluso Giorgio Soffiato, Managing Director Marketing Arena.