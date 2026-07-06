Kantar rafforza la leadership nella consulenza: entra Silvia Damato come Head of Strategy & Innovation

Kantar annuncia l'ingresso di Silvia Damato nel ruolo di Head of Strategy & Innovation. Una nomina che si inserisce in un momento in cui Kantar consolida la propria posizione di leader nella consulenza attraverso un doppio binario di investimento: da un lato la tecnologia e i dati, dall'altro l'added value e la capacità strategica che da sempre distinguono l'offerta Kantar.

“Continuiamo a investire nell'added value insieme ai grandi investimenti in tecnologia e la partnership con Microsoft ne è il più importante segnale”, commenta Federico Capeci, Managing Director Spain&Italy di Kantar. “È l'intelligence, la capacità di trasformare dati in visione strategica, il vero motore della crescita dei brand”.

Leggi anche: MANAGER IN MOVIMENTO. TUTTE LE ULTIME NEWS SU POLTRONE E CARRIERE

Silvia Damato porta in Kantar un percorso costruito nel mondo della brand strategy e della consulenza, con esperienze significative nella gestione di clienti complessi, nello sviluppo di progetti strategici e nella guida di team multidisciplinari e internazionali. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Client Director in Landor, lavorando su alcuni dei brand e delle organizzazioni più rilevanti in Italia e a livello internazionale.

“Siamo convinti che le sue competenze, unite a curiosità intellettuale e a una forte motivazione ad approfondire il mondo degli insight, rappresentino un'opportunità straordinaria per i nostri clienti e per tutta l'organizzazione”, conclude Capeci.