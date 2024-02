Modena Unesco va on air con la campagna di promozione turistica in Italia e all’estero

Nuova campagna di comunicazione per la città di Modena che vede al centro i propri beni riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.

Ad aggiudicarsi infatti il bando di gara per la valorizzazione e promozione del patrimonio Unesco e delle Media Arts per il potenziamento dell’attrattività turistica della città sono state Integra Solutions, agenzia di digital marketing e comunicazione con una lunga esperienza in progetti di marketing territoriale e promozione turistica, e Studiowiki, agenzia di comunicazione integrata specializzata nella promozione delle marche e dei territori, che hanno dato vita ad un'associazione temporanea d'impresa.

Le due realtà, entrambe associate a UNA – Aziende della Comunicazione Unite, si sono già dedicate ad iniziative di marketing turistico per la città di Modena con i rispettivi progetti “Lost in Modena” (progetto con influencer che vengono portati a “perdersi” in città attraverso un mix di esperienze ed emozioni) e “The Sound of Modena” (racconto del territorio, della vita e delle eccellenze modenesi attraverso i suoni): questa volta hanno dato vita ad una campagna ad alto impatto creativo che permette alla destinazione di dispiegare tutte le proprie risorse, incrementandone il posizionamento come meta del turismo artistico, culturale e del city break, andando a rafforzare i tradizionali segmenti dell’offerta, arte e cultura, enogastronomia, motori e Appennino.

“Il patrimonio Unesco di Modena rappresenta un’opportunità straordinaria per arricchire il racconto della destinazione costruito negli anni, rendendola ulteriormente attrattiva nei confronti dei giovani anche grazie alla tecnologia ed alle Media Arts", afferma Francesco Ferro, Ceo Integra Solutions. "La campagna creativa che abbiamo progettato, e che vedrà la luce a primavera, si propone di conquistare i visitatori, ma anche i cittadini, mostrando tutta l’imponenza del patrimonio Unesco di Modena in modo unico e originale, uscendo dagli schemi dell’idea classica di campagna, realizzata e poi declinata, per indirizzare verso una che potesse vivere di vita propria su vari media”.

La campagna di promozione tematica prenderà il via nei prossimi giorni con la diffusione del nuovo brand turistico Modena Unesco e della relativa offerta della città, e si protrarrà fino ad ottobre 2025. Cuore del progetto sarà l’evento “Modena patrimonio mondiale” che si tiene ogni anno nel mese di ottobre e attorno al quale saranno sviluppate nuove iniziative di promozione. La strategia delineata si muove lungo due assi, differenti e complementari: da un lato pone al centro il “patrimonio genetico e simbolico di Modena”, dall’altro mette a valore l’importanza del patrimonio culturale di Modena ed evidenzia l’effetto che ha nei confronti dei suoi visitatori.

Il nuovo brand verrà veicolato attraverso una campagna dedicata, alla quale faranno seguito altre campagne di comunicazione per la promozione del patrimonio culturale, legate anche ad eventi o stagionalità specifiche, e che si distribuiranno lungo tutto l’arco temporale oggetto di incarico. Attuata attraverso azioni di promozione su un ampio set di piattaforme e canali digitali, dai motori di ricerca ai social, alle piattaforme tematiche turistiche a quelle di prenotazione, la campagna creativa che verrà sviluppata si propone di raggiungere il mercato Italia e quello estero, e sarà supportata anche da azioni di influencer e guerrilla marketing.

La promozione online raccoglierà le esperienze correlate ai siti turistici Patrimonio Unesco ed il calendario degli eventi.

“Siamo orgogliosi di aver vinto insieme a Integra Solutions la gara del Comune di Modena per la realizzazione della campagna di comunicazione integrata volta alla promozione e valorizzazione dei due riconoscimenti Unesco della città. Sono iniziati due anni che ci vedranno impegnati in un intenso e ambizioso lavoro insieme al Servizio Promozione della città e Turismo", afferma Federico Alberto, founder e direttore creativo Studiowiki Brand & Land. "La prima importante tappa è sicuramente rappresentata dal nuovo marchio Modena Unesco, segno distintivo destinato a durare nel tempo e a identificare in modo univoco le due certificazioni, il patrimonio mondiale del sito e la città creativa: certi che Modena potrà ottenere importanti benefici in termini di promozione del suo posizionamento sul mercato turistico nazionale e internazionale”.

Il progetto di brand e comunicazione “Modena Unesco” è promosso dal Comune di Modena-Servizio di promozione della città e turismo ed è interamente finanziato dal Ministero del Turismo attraverso il “Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità”.