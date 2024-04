Genoa CFC: una maglia celebrativa per il debutto su Prime Video

La società di calcio si affida a Dude Design e Kappa per la jersey realizzata in occasione della partenza del documentario sulla piattaforma di streaming

Il Genoa Cricket and Football Club, in collaborazione con Dude Design e Kappa, ha lanciato una maglia celebrativa in occasione dell’approdo su Prime Video del documentario "Genoa Comunque e Ovunque".

La maglia, ideata da Dude Design, è un omaggio visivo al legame tra il club Genoa e la città di Genova. Ispirato al Title Treatment del documentario, il design della maglia richiama le onde del mare che bagnano le coste di Genova, simbolo tangibile della forza e della vitalità della comunità Genoana, le corde degli ormeggi e le linee curve e taglienti del Grifone.

Realizzata con la qualità di Kappa, la maglia è stata indossata dalla squadra nel riscaldamento del match contro la Lazio lo scorso 19 aprile. Gli scatti della campagna fotografica, realizzati da Glauco Canalis in pellicola, catturano la maglia in luoghi iconici della città di Genova, che si ritrovano anche nel documentario stesso. Inoltre, Glauco Canalis ha immortalato i calciatori e le calciatrici Mattia Bani, Djed Spence, Morten Frendrup, Giada Abate e Sara Tardini che indossano la maglia nei pressi dello storico stadio Ferraris.

Il documentario "Genoa comunque e ovunque", prodotto da Emotion Network e Dude Originals, è un tributo a 130 anni di storia calcistica. Con la partecipazione straordinaria di figure come Marco Rossi, Domenico Criscito, Diego Milito, Rodrigo Palacio, Goran Pandev e molte altre leggende del club, il documentario esplora il significato più profondo di essere Genoani.

“Siamo molto entusiasti di poter celebrare attraverso questo tassello finale un progetto che in questi mesi ha coinvolto svariate figure di Dude. Il design del prodotto è stato sviluppato con naturalezza e semplicità, essendo parte di un lavoro multicanale che ci ha catturato sin dalle fasi iniziali della creazione del documentario” commenta Alessio Salatino, Design Director di Dude.

Si tratta infatti di un’operazione di comunicazione integrata che ha visto coinvolte le diverse unit di Dude, a partire dallo sviluppo e co-produzione del documentario di Dude Originals passando per l’organizzazione delle premiere e proiezioni in sala a Milano e Genova con il team eventi, fino alla realizzazione della locandina e al design della maglia realizzato dal team di Design e infine con il lavoro di produzione per lo shooting del team di Dude Milano.

