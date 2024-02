Marketing Arena chiude il 2023 con fatturato a +20%, aggiorna l'offerta e annuncia il rebranding

Marketing Arena chiude un anno con fatturato in crescita del 20% e lancia il rebranding consolidando il posizionamento dell’azienda verso una direzione che mette al centro dei progetti strategia, marketing e creatività.

L’acquisizione di clienti come Veralab e San Marco Group e la produzione di contenuti per canali mai affrontati prima come la televisione, fanno dell’agenzia una realtà consolidata che alle storiche competenze nel mondo B2B aggiunge oggi l’offerta retail.

La nuova brand identity dell’azienda, Gold Winner agli European Design Awards 2023, è caratterizzata da una grafica modulare capace di espandersi e contrarsi, che intende rappresentare proprio la capacità di Marketing Arena di adattarsi ai singoli progetti grazie ad un approccio integrato. La coesistenza di più business unit in grado di muoversi all’unisono è da sempre infatti un elemento di grande valore per l’azienda, unito all’indipendenza che garantisce agilità e autonomia decisionale.

Il pensiero strategico diventa quindi il punto di partenza a cui far seguire la costruzione di un marketing mix pensato per ogni singolo progetto, grazie all'integrazione di diverse business unit: Digital Experience, Branding & Creativity, SEO & Performance, Content Production.

Con il lancio della nuova brand identity, Marketing Arena presenta anche un sito web completamente rinnovato e ridisegnato nella navigazione, nei contenuti e nel layout.

“La nuova direzione di Marketing Arena rappresenta un momento di orgoglio per tutti noi.” afferma Giorgio Soffiato, AD di Marketing Arena. “I clienti ci hanno dimostrato una fiducia importante ed i risultati economici rispecchiano questo andamento. Il basso numero di uscite, tanto tra i clienti quanto tra i collaboratori, certifica l’aver costruito tutti assieme una realtà sana e refrattaria agli scossoni del momento. Abbiamo la percezione di essere chiamati a giocare un nuovo campionato, fatto di progetti retail ed e - commerce e soprattutto di piani strategici integrati e campagne per amplificare al mercato i valori ed i prodotti di chi ci sceglie. La modellizzazione dei vari scenari, gli osservatori, le collaborazioni con l’università rendono scientifico il nostro approccio. Sono orgoglioso e responsabilizzato nel guidare un team di tale portata.”.