Life rafforza il team con cinque nuovi ingressi

Life annuncia l’ampliamento del team con l’ingresso di cinque nuove risorse, arrivando ad un organico composto da oltre 50 professionisti dipendenti, formati nei vari settori della comunicazione.

Alberto Tivoli, Amministratore Unico di Life, ha dichiarato: “I nuovi ingressi dimostrano l’impegno di Life nel continuare ad investire in professionisti di esperienza per potenziare un team in costante evoluzione, anche grazie alle recenti acquisizioni e ai progetti ongoing. Per la società l'organizzazione e la crescita qualitativa del team è il più importante fattore strategico per consolidarci sul mercato e, grazie al nostro modello organizzativo '100% smart, riusciamo ad attrarre su tutto il territorio nazionale i migliori talenti”.

Nella Unit Account arrivano Chiara Mangiacotti, Romina Napoli e Marianna Galli, tre professioniste con alle spalle diversi anni di esperienza nel settore della comunicazione.

Chiara Mangiacotti ha gestito la comunicazione di molteplici brand nell’area B2B e B2C all’interno di agenzie multinazionali e indipendenti, da TBWA Italia, Hi Comunicazione, Cayenne, alla più recente Casiraghi Greco&. Tra le esperienze principali la gestione di campagne integrate, principalmente sul fronte ATL con Gruppo RCS, Bialetti, Huawei Italia, Autogrill, Parmigiano Reggiano, PittaRosso e MSD Italia Human.

Dopo una laurea a Bologna e un master in Brand Communication al Politecnico di Milano, Romina Napoli si è formata nel Gruppo Qubit, dove ha gestito un portafoglio clienti molto diversificato per aziende operanti principalmente nei settori telco, finance, cultura e mobilità sostenibile, sviluppando strategie di comunicazione B2B e B2C, campagne creative e nuove identità di marca con Carmi e Ubertis, società specializzata in branding e design.

Marianna Galli è entrata nel settore nel 2018 gestendo progetti social per clienti principalmente del settore food&wine. Ha costruito la sua esperienza nel mondo della pubblicità lavorando come account in Publicis | Le Pub e coordinando campagne integrate di marchi nazionali e internazionali, quali Leroy Merlin, Sanofi, L’Oréal Luxe. Nel portafoglio clienti che ha gestito figurano brand appartenenti a diversi settori: retail, pharma, food e beauty.

Anche la Unit Digital, già composta da oltre 15 professionisti e forte delle ultime gare vinte, tra cui quella per Regione Veneto - dove Life si è aggiudicata la gestione dei canali digital di Visit Veneto - cresce con l’ingresso di Nicole Cerrone in qualità di Senior Digital Art Director. Con un background di progetti trasversali, che vanno dalla comunicazione istituzionale a quella politica e al B2C, Nicole Cerrone ha maturato un’esperienza decennale nella comunicazione digital ed ha lavorato in diverse agenzie internazionali su molteplici campagne con Top client, fra cui Maxibon, BlackRock, Giochi Preziosi, Yamamay, Carpisa e Chicco.

Infine, anche la Unit Amministrativa annovera una nuova giovane risorsa di grande esperienza, Salma Haouzane, che lavora in tandem con Elisa Menegatti, già Controller per Life da diversi anni.