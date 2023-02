Life vince la gara di Visit Veneto per social e digital adv

New business per Life. L’agenzia di comunicazione integrata ha vinto la gara indetta da Veneto Innovazione Spa – società in-house della Regione del Veneto - aggiudicandosi la gestione dei canali social di Visit Veneto, oltre alle attività di social media advertising e Google Ads, nell’ambito del piano di comunicazione e di promozione turistica e agroalimentare della regione.

La gara pubblica ha coinvolto molte agenzie. A convincere il committente ad affidarsi per il 2023 ai professionisti di Life, si legge in una nota dell’agenzia, è stata “la proposta comunicativa creata coniugando la creatività distintiva di Life con il know-how maturato nel settore della PA”.

A Life spetta l’incarico di gestire, con un team di persone interne della Unit Digital dedicate, tutti i canali social in lingua italiana e inglese e le attività di advertising social e Google. L’obiettivo della strategia di contenuto sarà la fidelizzazione delle community, mentre la digital adv punterà alla massimizzazione delle performance.

“Questo risultato è frutto di un importante lavoro di squadra ma anche della visione di Life nel comunicare il territorio. Valorizzare il patrimonio territoriale significa andare oltre la promozione turistica e commerciale per creare un’opportunità di riscoperta della ricchezza incommensurabile dell’umano: dal patrimonio artistico, architettonico, artigianale fino alla natura, ai paesaggi e alla biodiversità, c’è una sovrabbondanza che necessita di una attenta strategia di comunicazione, in cui è necessario segmentare i target e creare un percorso narrativo accurato. Senza questo approccio, la ricchezza rischia di diventare caos, confusione e rumore”, commenta Elisa Bersani, Head of Digital di Life, che poi aggiunge: “Siamo fieri e orgogliosi che questo nuovo incarico di valorizzazione del territorio giunga, ancora una volta, da una Pubblica Amministrazione; per un’agenzia indipendente come Life è un ulteriore segno di riconoscimento.”