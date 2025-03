LePub annuncia LeGarage, il collettivo tech al servizio della creatività

LePub annuncia il lancio del progetto LeGarage, la capability interna attraverso cui l’agenzia di Publicis Groupe intende supportare i brand nella creazione di valore attraverso la rilevanza culturale, un concetto riassunto dal claim “Inventing Culture Forward”. Sin dalla sua nascita, la missione di LePub è stata di trasformare il modo in cui i brand comunicano attraverso l’eccellenza creativa e l’analisi di insight culturali di valore. Da questa consapevolezza è nato il Data & Culture Lab, hub di intelligence proprietario progettato per decifrare in tempo reale i trend culturali.

In uno scenario di mercato in cui la ricerca di efficienza rischia di contenere il propellente della creatività, LeGarage si posiziona come un hub per appassionati di tecnologia che riunisce esperti, innovatori e creativi orientati alla cultura, che non si limita a interagire con il mondo tech, ma lo sviluppa e trasforma attivamente creando nuove modalità di connessione.

Leggi anche: GARE PUBBLICITARIE, LE ULTIME NEWS

LeGarage è sostenuto da un team di esperti digitali in ambito tech e gaming, dotati di competenze trasversali che trovano la loro espressione in uno spirito collaborativo necessario per guidare i brand alla crescita. È strutturato in “pods” specializzati che riuniscono professionisti con expertise verticali dediti alla realizzazione di progetti innovativi, commercialmente sostenibili e allineati agli obiettivi di business.

LeGarage si occupa dunque della progettazione di prodotti e dispositivi tech, così come dell’ideazione e realizzazione di esperienze digitali. Tra i lavori realizzati per il cliente Heineken, figurano ad esempio The Closer, un apribottiglie trasformato in simbolo del work-life balance; The Boring Phone, un flip phone progettato per riscoprire il valore della socialità rivisitando la tecnologia rétro; e The Gaming Fridge, un progetto che ridefinisce un oggetto di uso quotidiano, combinando funzionalità e intrattenimento attraverso un approccio ludico.

Con hub già attivi a Milano, Amsterdam, San Paolo e Singapore, e nuovi in arrivo a New York City e Città del Messico, LeGarage si sta espandendo strategicamente per generare un impatto su scala internazionale. Integrando la propria expertise nel tessuto culturale di ogni paese, LePub acquisisce insight e dati sempre più sofisticati, creando esperienze di marca guidate dalla tecnologia, capaci di parlare ai pubblici locali mantenendo allo stesso tempo una proposition rilevante a livello globale.

Leggi anche: ENGAGE PLAY, GUARDA I NOSTRI APPROFONDIMENTI VIDEO

“Con LeGarage, integriamo tecnologia, creatività e insight culturali per offrire ai brand un vantaggio competitivo distintivo. La nostra missione è trasformare la comunicazione delle marche attraverso esperienze di forte impatto, amplificando la rilevanza del brand e ridefinendo il loro ruolo in cultura con visioni innovative e dirompenti”, afferma Bruno Bertelli, Global Ceo LePub, Cco LePub Worldwide.

"Negli ultimi vent'anni, la tecnologia è passata dall’essere un fenomeno di nicchia a una realtà mainstream. Gli eventi tech attraggono milioni di spettatori, la popolazione globale di gamer supera quella di interi continenti, e non c'è aspetto della vita quotidiana che la tecnologia non abbia trasformato”, dichiara Andrey Tyukavkin, Global Executive Creative Director & Chief Innovation Officer. "Collaboriamo con i nostri clienti per identificare e definire il ruolo della tecnologia nel loro ecosistema di brand e nel percorso dei consumatori, creando campagne di grande impatto e dal valore universalmente comprensibile, proprio come abbiamo fatto con The Closer per Heineken”.