Hub09 vince la gara Yakult e amplia l’incarico anche a Social e Digital PR

A seguito della vittoria di una gara, nel 2026 Hub09 consolida e amplia la collaborazione con Yakult Italia, che ha affidato all’agenzia anche la guida strategica e creativa delle attività di comunicazione social e digital pr dopo cinque anni di collaborazione continuativa sulle iniziative btl e digital.

«Siamo entusiasti di poter accompagnare Yakult in questo nuovo capitolo, portando la nostra esperienza maturata negli ultimi cinque anni anche in altri contesti, così da avere una visione totale della comunicazione del brand - dichiara Angela Sannicandro, Client Manager di Hub09 per Yakult -. L’obiettivo condiviso è rafforzare ulteriormente il posizionamento di Yakult come punto di riferimento nel mondo dei probiotici, raccontando in modo chiaro e contemporaneo i benefici di uno stile di vita sano, anche attraverso i canali e i linguaggi più vicini alle nuove generazioni.»

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La partnership tra brand e agenzia è iniziata nel 2021 su progetti below the line, attivazioni sul territorio e comunicazione digitale. Con l’estensione dell’incarico alla comunicazione social, Hub09 lavorerà adesso per rendere ancora più coerente, distintiva e riconoscibile la presenza del brand lungo tutta la customer journey, integrando dati e creatività in un ecosistema di contenuti pensato per i diversi target di riferimento.

«In particolare sui canali social lavoreremo sulla consideration - aggiunge Diego Braghin, Direttore Creativo di Hub09 - in modo da favorire la conoscenza dei prodotti e dell’impegno del brand per il benessere delle persone. Il nostro approccio creativo unito a un modello del piano media social ancora più target-driven, ci consentiranno di puntare molto sull’empatia e sulla vicinanza ai consumatori.»

Ecco come si compone il team di Hub09 dedicato a Yakult: