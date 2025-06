Nuova agenzia media per Gruppo Sutter. Dopo una gara che ha coinvolto cinque realtà del settore advertising, la multinazionale italiana attiva nella detergenza professionale in Italia e all’estero, con una presenza importante anche nel mondo consumer grazie ai marchi Emulsio e General, ha deciso di iniziare ad avvalersi dei servizi di EssenceMediacom, società del gruppo WPP Media guidata dal Ceo Zeno Mottura. Negli ultimi anni, Sutter ha lavorato per il planning e il buying con Asset Media.

Alla gara, coordinata da Ebiquity Italia in qualità di advisor, hanno partecipato cinque agenzie, tra cui anche l'incumbent Asset Media.

Gruppo Sutter ha ampliato la sua offerta di prodotti negli ultimi anni, acquisendo in particolare nel 2023 Neutromed (in precedenza di proprietà di Henkel) ed entrando così nel mercato della cura della persona. A inizio anno, proprio Neutromed ha iniziato a collaborare con una nuova agenzia creativa, Serviceplan Italia, con la quale ha lanciato lo scorso marzo un nuovo format pubblicitario.

Il budget media annuale ammonta a circa 5 milioni di euro.

Negli ultimi tre anni, Gruppo Sutter ha raddoppiato il fatturato, raggiungendo lo scorso anno i 120 milioni di euro grazie alla crescita interna e alla politica di acquisizioni.