Gruppo Hera sceglie Havas Media come nuovo partner per la pianificazione

Il Gruppo Hera, multiutility italiana attiva principalmente nei settori ambiente, energia e idrico, a seguito di una gara ha scelto Havas Media per le attività di centro media e la pianificazione delle campagne pubblicitarie. La vittoria è stata determinata dalle capacità dimostrate da Havas Media, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista di offerta economica, spiega il comunicato.

Hera nasce nel 2002 in Emilia-Romagna dall'aggregazione di 11 aziende municipalizzate in un'unica multiutility per poi intraprendere un cammino di crescita costante che la porta a servire oggi circa 5 milioni di cittadini in oltre 300 comuni localizzati prevalentemente in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo. La partnership tra la multiutility e l’agenzia ha l’obiettivo di accompagnare il Gruppo Hera nel percorso di ulteriore rafforzamento e crescita della propria notorietà e reputazione, sia a livello locale sia nazionale.

Havas Media si occuperà di tutte le attività di pianificazione media, da quelle con obiettivi di awareness a quelle più orientate alla performance tramite canali digitali.

Stefano Spadini, CEO Havas Media Group, dichiara: “Essere stati scelti dal Gruppo Hera come partner per raggiungere insieme gli obiettivi di crescita e di consolidamento è il risultato di una gara dove abbiamo dimostrato di avere l’attitudine e l’approccio adatti per rispondere ai bisogni dell’azienda. La nostra filosofia – quella della meaningfulness – ha come obiettivo proprio quello di accompagnare i brand nello sviluppare e realizzare delle strategie di comunicazione che mettano in risalto le attività svolte con un impatto positivo sulla società. Questa comunione di intenti e di valori ci ha resi il partner ideale per il Gruppo Hera.”

In precedenza l'azienda era seguita da Geotag.