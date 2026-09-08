Genoma evolve e diventa Genoma Company: un ecosistema integrato per la crescita delle imprese

La società di consulenza digitale bergamasca Genoma ha avviato un’evoluzione organizzativa e di brand che porta alla nascita di Genoma Company, un ecosistema integrato, pensato per accompagnare le PMI nel proprio percorso di crescita in maniera completa.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il cambio arriva dalla percezione che la necessità delle imprese sia quella di andare oltre la sfera del marketing: "sono più sistemiche e 'a monte', come il supporto nell'implementazione di processi o l’affiancamento nell’acquisire nuove competenze o una maggiore capacità commerciale, fino all’utilizzo più strategico delle tecnologie disponibili".

La nuova struttura riunisce tre aree complementari, ciascuna specializzata in un ambito strategico: Genoma Studio, dedicata a strategia, marketing e comunicazione; Genoma Tech, focalizzata su sviluppo software, dati, innovazione e trasformazione digitale; Genoma Training, il nuovo hub formativo rivolto a imprenditori, manager e professionisti.

A rappresentare questa nuova fase dell’azienda è un simbolo ispirato al concetto giapponese di ikigai, descritto nella nota stampa come “il punto di incontro tra ciò che sappiamo fare bene e ciò che genera valore, con l’obiettivo di una crescita sostenibile e solida”. Un'immagine che, raccontano, sintetizza la volontà di Genoma di integrare competenze diverse per generare un impatto positivo, non solo economico ma anche culturale sulle organizzazioni.

"Negli anni ci siamo accorti che le aziende cercano un partner capace di aiutarle a risolvere problemi concreti e spesso trasversali: organizzazione, competenze, innovazione, cultura aziendale e sviluppo commerciale. Genoma Company nasce proprio da questa consapevolezza. Non è solo un cambio di nome: è il risultato naturale di un percorso che ci ha portato ad ampliare il nostro sguardo e le nostre competenze per affiancare il tessuto economico del territorio in modo più completo", commenta Antonio Rinaldi, General Manager di Genoma.

Tra le novità più importanti descritte, ampio spazio viene dato al lancio di Genoma Training: l'offerta formativa sarà organizzata in cinque aree fondamentali, ossia Direzione e Processi, Vendite, Comunicazione e Marketing, HR & Attraction, Automation & Artificial Intelligence. I corsi saranno disponibili anche attraverso una piattaforma e-commerce progettata per rendere la formazione accessibile e fruibile in pochi click.

A guidare questa nuova area sarà Erika Frezzato, professionista con una consolidata e pluriennale esperienza nel mondo della formazione e dello sviluppo delle competenze.

"La formazione è uno degli strumenti più potenti che un'organizzazione possa utilizzare per creare il tipo di cambiamento utile al proprio DNA e affrontarlo efficacemente. Oggi le imprese hanno bisogno di skill pratiche, aggiornate e applicabili all’interno di una strategia di crescita. L'obiettivo di Genoma Training è proprio questo: costruire percorsi concreti che aiutino persone e aziende a crescere, affrontando temi che vanno dalla leadership all'intelligenza artificiale, passando per vendite, organizzazione e comunicazione efficace", dichiara Erika Frezzato, Learning Manager e responsabile del catalogo formativo di Genoma Training.