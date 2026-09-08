Effie Awards Italy 2026, Lavazza e VML vincono il Grand Effie con Tablì

La campagna dedicata all’innovativo sistema di caffè conquista il massimo riconoscimento dopo il Gold ottenuto nella categoria Lancio di nuovi prodotti o servizi. Simona Maggini, Italy Country Manager di WPP: «Per noi è la remuntada, e siamo solo all’inizio»

È Lavazza con “Lavazza Tablì”, campagna realizzata da VML, a conquistare il Grand Effie 2026, il massimo riconoscimento degli Effie Awards Italy, il premio promosso da UNA e UPA dedicato all’efficacia della comunicazione.

Il vincitore è stato proclamato martedì 8 settembre a Villa Necchi Campiglio a Milano, nel corso della serata conclusiva dell’ottava edizione della manifestazione. Sul palco erano presenti i rappresentanti delle quattro campagne che il giorno precedente avevano conquistato un Gold e tra le quali la giuria era chiamata a scegliere il progetto più efficace dell’anno.

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Ad annunciare il Grand Effie è stato Edoardo Felicori, Region Media Manager Italia di Ferrero e Presidente di Giuria dell’edizione 2026. A ritirare il riconoscimento per il progetto vincitore sono saliti sul palco Elisa Bertolotto, Global Media Manager di Lavazza, Michele Picci, Group Chief Creative Officer di VML, e Simona Maggini, Italy Country Manager di WPP & Ceo WPP Creative Italy​.

«È una soddisfazione enorme e inaspettata», ha commentato Bertolotto a Engage subito dopo la premiazione. Alla base del risultato, secondo la manager, c’è soprattutto il lavoro collettivo che ha accompagnato il progetto: «Il segreto sta nel blend, nella miscela, come nei nostri prodotti: la miscela di tante persone, tante agenzie e tanti team che hanno voluto lavorare e credere in questo progetto».

La campagna era già stata premiata lunedì alla IULM con il Gold Effie nella categoria Lancio di nuovi prodotti o servizi. Un progetto che nasce dalla stessa innovazione rappresentata da Tablì e che, secondo Lavazza, ha offerto alla comunicazione un punto di partenza particolarmente forte. «Bisogna cercare di essere vicini ai consumatori, essere rilevanti, ma non essere mai scontati», ha spiegato Bertolotto. «Siamo partiti dall’innovazione di prodotto e poi è stato facile essere innovativi anche nella comunicazione».

Grande soddisfazione anche in casa WPP. «Rappresenta la remontada, uso un termine calcistico, e siamo solo all’inizio», ha detto a Engage Simona Maggini. «Grande gioia e felicità: bravo al team perché ha fatto un lavoro pazzesco e grazie a Lavazza che ha creduto in noi».

Secondo la Italy Country Manager di WPP, proprio la forza dell’innovazione sviluppata dall’azienda ha avuto un ruolo importante nel risultato: «Quando c’è un’innovazione così importante il lavoro di un’agenzia è un po’ più facile. Lavazza ha avuto un’idea di R&D importante, che peraltro proseguirà negli anni. Noi l’abbiamo capita, potenziata e amplificata al meglio».

Effie Awards Italy 2026: 4 ori, 5 argenti e 15 bronzi

Il Grand Effie ha chiuso un’edizione che ha visto assegnare complessivamente 4 Gold, 5 Silver e 15 Bronze Effie. I quattro ori erano andati a Lego con “Accendi la passione”, realizzata da Mate, nella categoria Brand Pop; Birra Peroni con “BeHer”, firmata da Ogilvy Italy, in Positive Change; Lavazza con “Lavazza Tablì”, realizzata da VML, nella categoria Lancio di nuovi prodotti o servizi; e Fater-Pampers con “Pampers Village”, firmata da Saatchi & Saatchi, in Engaged Community.

La selezione è avvenuta attraverso un processo di valutazione articolato in tre fasi, che ha coinvolto oltre 80 professionisti provenienti da aziende, agenzie, media e altri ambiti della industry. Gli Effie valutano i progetti sulla base della chiarezza degli obiettivi, della strategia, della qualità dell’esecuzione e soprattutto dei risultati generati.

«L’ottava edizione degli Effie Awards Italy conferma quanto oggi l’efficacia rappresenti una dimensione imprescindibile della comunicazione», ha dichiarato Davide Arduini, Presidente di UNA, sottolineando come il valore del premio stia nel riconoscere i progetti nei quali «strategia, creatività, execution e risultati lavorano insieme».

Per Marco Travaglia, Presidente di UPA, dopo otto edizioni le aziende stanno sempre più imparando «a considerare la misurazione dei risultati non come qualcosa che arriva alla fine di una campagna, ma come una parte del progetto fin dall’inizio».

Durante la cerimonia è stato infine annunciato il Presidente di Giuria della prossima edizione: nel 2027 l’incarico passerà a Roberto Leonelli, Ceo Italy di Publicis Groupe.

Le campagne premiate agli Effie Awards Italy 2026 entreranno automaticamente nell’, il ranking internazionale dedicato all’efficacia della comunicazione. I vincitori potranno inoltre competere negli Effie Europe e nel Best of the Best, la competizione globale che riunisce i migliori casi dei programmi Effie nel mondo.