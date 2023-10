EPIK rafforza il team puntando su Sergio Rodriguez come Creative lead Milano

È ufficiale l’ingresso nella struttura di Sergio Rodriguez. Dopo aver annunciato l’acquisizione di Johannes e la nascita di EPIK/Johannes, nonchè l’arrivo da Google di Marco Cremona (ne avevamo parlato qui), la struttura di cui è fondatore e capo Massimo Costa ha nominato Sergio Rodriguez come nuovo creative lead.

“Sono orgoglioso di portare la mia esperienza e la mia professionalità all’interno di una squadra di grandi talenti per scrivere insieme un nuovo capitolo della storia di EPIK” racconta il manager. “È un momento in cui l’imprenditoria italiana sta affrontando molte sfide e riteniamo che necessiti come non mai di un aiuto per dare valore alle marche”.

Sergio Rodriguez, uno dei più fertili interpreti della creatività e dell’advertising in Italia e all’estero, è stato tra i pionieri nell’incorporare le tecniche cinematografiche nella narrazione commerciale. La varietà di mercati e clienti toccati da Rodriguez è vastissima, dall’automotive come nel mondo food dove è stato autore di campagne e saghe entrate nell’immaginario popolare con Mulino Bianco, Pampero, Tim, Pirelli e Campari con la trilogia Red Passion.

Massimo Costa, Ceo di EPIK commenta il nuovo ingresso dicendo “Abbiamo lavorato insieme a Sergio per tanti anni: lo stimo per la sua indiscussa professionalità ma, soprattutto, per la sua capacità di raccontare storie con taglio cinematografico, unica nel panorama italiano. Sono certo che il suo supporto sarà per noi essenziale” .

La nomina di Rodriguez arriva dopo il recente annuncio dell'addio a Epik di Nicola Lampugnani, azienda di comunicazione di cui è stato tra i fondatori.