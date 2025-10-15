Double-W vince la gara per le attività social di Schwabe

La filiale italiana del Gruppo Tedesco Schwabe, attivo a livello mondiale nel farmaco vegetale, ha affidato la gestione dei canali social a Double-W, agenzia specializzata nel Wellbeing, scleta dopo gara.

La nuova strategia, frutto della collaborazione tra Double-w e Dilemma, prevede un riposizionamento completo dell’Azienda sui social, con switch da uno storytelling “funzionale” a un racconto identitario, capace di trasmettere “l’universo Schwabe” con un tone of voice coinvolgente.

Tradizione, filosofia olistica, legame con la scienza, responsabilità etica e sostenibilità sono i pilastri di una narrazione che vive anche attraverso persone, luoghi e momenti reali dell’Azienda.

Il pay-off istituzionale “From Nature. For Health.” diventa il mantra che ispira i contenuti e valorizza i prodotti, rendendoli parte integrante di un rituale naturale.

“Vogliamo costruire una nuova Brand Identity che riesca a trasmettere pienamente i valori e la mission di Schwabe, facendoci percepire non solo come produttori di fitoterapici ma come una guida, un punto di riferimento per uno stile di vita naturale. Siamo felici di intraprendere questa fase di evoluzione con Double-W, un’agenzia che già in fase di gara si è dimostrata propositiva e in linea con le nostre aspettative”, dichiara Irene Girardello, Senior Digital & Corporate Communication Manager presso Schwabe Pharma Italia.

Aggiunge Alessandro Manno, Chief Creative Officer & General Manager di Double-W: “Lavorare sul riposizionamento digitale di un marchio con la storia e la reputazione di Schwabe è una responsabilità stimolante. Il nostro obiettivo è costruire una piattaforma coerente e contemporanea di ‘connessione culturale’ tra l’Azienda e il pubblico. Uno spazio di relazione autentica, dove il Brand possa dialogare con le persone e accompagnarle in un percorso di benessere consapevole.”

Creative Director: Alessandro Manno

Account Director: Simona Biondi

Digital Strategist: Annalisa Pistolesi

Art Director: Davide Cortellazzo / Mattia Chiocca

Copywriter: Sara Pasquinucci

