Coo’ee firma gli 80 anni di ASAT, l’associazione degli albergatori di Trento

Coo’ee Italia è stata incaricata – dopo una consultazione – di ideare e realizzare la campagna celebrativa per l’ottantesimo anniversario di ASAT, l’Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Provincia di Trento – Federalberghi Trentino. Lo comunica l’agenzia di comunicazione guidata dal Ceo Mauro Miglioranzi.

La campagna, ha spiegato l’agenzia a Engage, prenderà il via nel 2026, con un piano mezzi ancora in fase di definizione. L’obiettivo del progetto è valorizzare l’identità dell’associazione e celebrare l’ospitalità trentina, un settore che da decenni rappresenta un pilastro dell’economia provinciale.

La strategia di comunicazione sviluppata da Coo’ee parte da un rebranding e da un docufilm, e sarà declinata su più canali, combinando una forte componente digitale con iniziative dedicate alla ricorrenza del 2026.

Il cuore narrativo della campagna è il concetto universale di “ospitalità”, da sempre tratto distintivo del turismo italiano. Coo’ee racconterà non solo l’eccellenza dei servizi, ma anche la tradizione, la passione e l’innovazione che hanno reso il Trentino una delle destinazioni più apprezzate nel panorama turistico nazionale.

In questo contesto, ASAT si conferma una realtà autorevole nel settore, impegnata a sostenere gli albergatori e le imprese turistiche con attività di supporto operativo, formazione, consulenza e rappresentanza a livello locale e nazionale.