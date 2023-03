Brainlead, la marketing automation al servizio dei brand per una comunicazione efficace

L’agenzia parte di Shibumi Group mette in mostra le potenzialità della sua piattaforma proprietaria per le attività legate all’ecommerce grazie ad un’esperienza digitale semplice e concreta

Un sistema che permetta agli ecommerce manager, agli imprenditori e alle agenzie di scoprire come funziona la sua piattaforma proprietaria di marketing automation “toccando con mano” tutti gli step del processo. E’ nata con questo obiettivo la prima “esperienza” di marketing automation multicanale per l'ecommerce realizzata da Brainlead, una delle otto agenzie che fanno parte di Shibumi Group. «La marketing automation è un processo veloce, semplice e redditizio, uno strumento di comunicazione efficiente ed efficace perché permette alle marche di dire la cosa giusta alla persona giusta nel momento giusto», spiega Mario Cattaneo, Ceo Brainlead. «Le sue potenzialità non vengono però spesso colte dal mercato, tanto che oggi si parla molto di marketing automation ma il più delle volte in termini astratti, senza capirne i meccanismi di funzionamento».

La piattaforma proprietaria di Brainlead traccia i comportamenti degli utenti su più canali (email, sms e WhatsApp), li profila e utilizza le informazioni raccolte per le attività di conversione alle vendite «Grazie alla nostra experience, gli ecommerce manager possono oggi vivere l’esperienza della piattaforma in tutti i suoi principali step, capendo così quale sia il vissuto del cliente e quali sono le informazioni che un brand può acquisire lungo il customer journey e come farle fruttare nel migliore dei modi».

Il procedimento inizia con le attività finalizzate all’acquisizione del lead, del contatto del potenziale cliente, attraverso la richiesta ad esempio del suo numero di telefono o di un indirizzo email, sempre rispettando il Gdpr, in cambio di un contenuto da scaricare, un coupon, una prima consulenza, un piano personalizzato o un altro vantaggio. Quindi, il focus è sugli strumenti da utilizzare per “tenere in caldo il lead”, per evitare di perderlo e, soprattutto, per convincerlo ad acquistare il prodotto oggetto dell’attività. Portata a termine la conversione dell’utente all’acquisto, il marchio può arricchire la scheda anagrafica del cliente, migliorare l’attività di profilazione e inserirlo all’interno di un segmento di targetizzazione. In questo modo il brand può disporre di un database in costante evoluzione, valutare le performance del suo ecommerce e mettere in atto le campagne di re-targeting più adatte ai suoi obiettivi marketing.

«I punti di forza dell’offerta di Brainlead», prosegue Mario Cattaneo, «sono da un lato l’adattabilità della piattaforma alle esigenze specifiche di ogni brand e dunque la sua personalizzazione, un plus in un mercato caratterizzato piuttosto da una standardizzazione dei processi; dall’altro il supporto a 360 gradi che siamo in grado di fornire al cliente. Brainlead non si posiziona infatti solo come fornitore dello strumento software ma mette a disposizione anche le sue competenze e un team di consulenti che si affiancano ai brand nella messa a terra del processo di marketing automation. Le aziende possono dunque decidere se gestire in autonomia la piattaforma o se affidarsi al contributo dei nostri professionisti».

Sul mercato già dal 2011, la piattaforma di marketing automation di Brainlead è utilizzata da clienti di svariati settori merceologici sia in ambito b2c sia nel mondo b2b. «Tra i nostri clienti figurano anche realtà dei servzi e del Terzo Settore, tra cui Sella Personal Credit, AGL Aste Immobiliari, Doggy&Bag, Tao Group, Ciccio Hotel, Fondazione Ai Bi e Revello».

Brainlead è una società di Shibumi Group, network di agenzie specializzate in strategy & communication, digital marketing & performance, technology e live engagement & events. Le altre realtà che fanno parte del gruppo sono: DMCOMMERCE, The Fairplay, Early Morning, Design072, Reverse Agency, Garpez e M3.