Abruzzo, al via gara da 500.000 euro per la pubblicità

AreaCom, agenzia regionale dell'Abruzzo per la committenza, ha avviato una gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento di l’affidamento del servizio specialistico di supporto allo sviluppo di attività e servizi di comunicazione per l’attuazione della strategia di informazione e pubblicità del CSR Abruzzo 2023/2027 e gli interventi del PSP PAC 2023/2027 di interesse regionali.

Il valore stimato dell’appalto al netto dell'IVA ammonta a 500.000 euro.

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore 11:00 del 28 marzo 2024.

La documentazione è disponibile a questo indirizzo.