Italo e QMI lanciano “Italo RedCarpet”, nuova piattaforma di intrattenimento

I clienti Italo possono partecipare a contest e mini-giochi per vincere l'accesso ai principali eventi, festival e musei in tutta Italia. Tra i primi partner Cinecittà World, Aqua World, Museo Galileo di Firenze e il Lucca Comics & Games

È online “Italo RedCarpet - L’entertainment che ti fa viaggiare”, la nuova piattaforma di intrattenimento realizzata da Italo in collaborazione con l’agenzia di entertainment marketing QMI, che regala esperienze esclusive di cinema, musica e cultura a tutti coloro che si iscriveranno e che potranno vincere tramite contest e mini-games l’accesso ad alcuni dei più importanti eventi, festival e musei su tutto il territorio italiano.

Il progetto è stato pensato per coinvolgere differenti target di utenti utilizzando la leva dell’entertainment e della cultura tramite decine di iniziative all’anno attivate con partner selezionati e di alto profilo, i quali trovano nel progetto un’occasione di ampia visibilità grazie all’ampio ecosistema Italo.

Rock in Roma, Cinecittà World, Roma World, Aqua World, Museo Galileo di Firenze, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, Lucca Comics & Games, Raffo Parco Gondar di Gallipoli, il Festivaletteratura di Mantova, Fondazione Luigi Rovati a Milano, Palazzo dei Diamanti di Ferrara e FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS sono i primi partner saliti a bordo del progetto.

Iscrivendosi su Italo Red Carpet (Redcarpet.italotreno.com), accessibile anche tramite il sito Italotreno.com, sarà possibile vincere premi quali Gift Card Italo, Punti Italo Più e Buoni Cinema Stardust, la più estesa rete di cinema del nostro Paese, con 2.300 schermi e 550 cinema associati distribuiti in tutto il territorio italiano, gestita da QMI.

Sono già attivi i concorsi instant win per vincere biglietti per il Raffo Parco Gondar di Gallipoli, per Cinecittà World e per il Festivaletteratura di Mantova e un minigame attivo tutto l’anno per vincere una Gift Card Italo da 10 euro (un gioco facile e intuitivo in cui basta inserire il codice biglietto Italo).

Tante altre iniziative e altri premi saranno disponibili nelle prossime settimane – come i biglietti per Aqua World dal primo agosto –, con numerose occasioni in palio e gift ad hoc per gli utenti Italo Più.